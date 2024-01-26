Команда «Лета на заводе» придумала, как спасти фестиваль в Сысерти без президентского гранта

Команда «Лета на заводе» из Сысерти привлечет бизнес, власть и благотворителей

26 января 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Фестиваль любили многие свердловчане, потому некоторые готовы внести свои деньги, чтобы «Лето на заводе» прошло вновь Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда фестиваля «Лето на заводе», который ежегодно проводится в Сысерти, но в этом году не получил деньги от Фонда президентских грантов, придумал, как найти 14,5 млн рублей. Вероятно, финансировать мероприятие в этом году будут с помощью властей, бизнеса и неравнодушных свердловчан. «Решили, что будем общаться с областной властью, искать партнеров среди бизнеса, и объявим народный сбор средств. Ко всему этому начали готовиться. Проводим ежедневные встречи. Генерим идеи, спорим, погружаемся в мир фандрайзинга и краундфандинга. Признаемся — это не просто. Для нас это большой эксперимент и опыт. Но от этого еще интереснее», — заявила команда в своем telegram-канале. Авторы проекта «Лето на заводе» забили тревогу в январе 2024 года. Им стало известно, что они остались без президентского гранта, который получали ежегодно. Если команде не удастся найти финансовую поддержку, то с большой вероятностью юбилейный фестиваль в 2024 году не состоится.

Команда фестиваля «Лето на заводе», который ежегодно проводится в Сысерти, но в этом году не получил деньги от Фонда президентских грантов, придумал, как найти 14,5 млн рублей. Вероятно, финансировать мероприятие в этом году будут с помощью властей, бизнеса и неравнодушных свердловчан. «Решили, что будем общаться с областной властью, искать партнеров среди бизнеса, и объявим народный сбор средств. Ко всему этому начали готовиться. Проводим ежедневные встречи. Генерим идеи, спорим, погружаемся в мир фандрайзинга и краундфандинга. Признаемся — это не просто. Для нас это большой эксперимент и опыт. Но от этого еще интереснее», — заявила команда в своем telegram-канале. Авторы проекта «Лето на заводе» забили тревогу в январе 2024 года. Им стало известно, что они остались без президентского гранта, который получали ежегодно. Если команде не удастся найти финансовую поддержку, то с большой вероятностью юбилейный фестиваль в 2024 году не состоится.