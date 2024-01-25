В столице ЯНАО ассенизатор побеспокоил горожан в 12 часов ночи. Видео

Жители Салехарда пожаловались на шум ассенизатора в ночное время

26 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Шум ассенизатора разбудил жителей Салехарда Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) ассенизационная служба проводила работу по откачке септика в 12 часов ночи. Жители города пожаловались в социальной сети на несоблюдение закона о тишине. «Сегодня ночью, как только мы уложили ребенка спать, приехала ассенизационная машина на улицу Республики, 132. Звук на весь дом! Разве это нормально приезжать в 23:49 и будить жителей? Вообще не выспались по итогу! Спасибо этим гениям», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о несоблюдении закона о тишине в Лабытнанги (ЯНАО). Строительная компания проводила шумные работы в общий тихий период.

В Салехарде (ЯНАО) ассенизационная служба проводила работу по откачке септика в 12 часов ночи. Жители города пожаловались в социальной сети на несоблюдение закона о тишине. «Сегодня ночью, как только мы уложили ребенка спать, приехала ассенизационная машина на улицу Республики, 132. Звук на весь дом! Разве это нормально приезжать в 23:49 и будить жителей? Вообще не выспались по итогу! Спасибо этим гениям», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о несоблюдении закона о тишине в Лабытнанги (ЯНАО). Строительная компания проводила шумные работы в общий тихий период.