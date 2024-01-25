В Салехарде (ЯНАО) ассенизационная служба проводила работу по откачке септика в 12 часов ночи. Жители города пожаловались в социальной сети на несоблюдение закона о тишине.
«Сегодня ночью, как только мы уложили ребенка спать, приехала ассенизационная машина на улицу Республики, 132. Звук на весь дом! Разве это нормально приезжать в 23:49 и будить жителей? Вообще не выспались по итогу! Спасибо этим гениям», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало о несоблюдении закона о тишине в Лабытнанги (ЯНАО). Строительная компания проводила шумные работы в общий тихий период.
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