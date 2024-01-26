Зам Куйвашева обыграл подчиненную, заставив ее работать на оппонента

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Замгубернатора Ионин взял в советники экс-замдиректора департамента по туризму

26 января 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин сделал советником уволенного из департамента туризма Юрия Патанина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покинувший пост заместителя директора Департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Юрий Патанин, став советником замгубернатора Дмитрия Ионина, по данным URA.RU возьмет на себя блок вопросов по деятельности ДРТ. И тем самым получит контроль над бывшей начальницей — Эльмирой Тукановой, из-за интриг которой, по слухам, и решил покинуть должность. Юрий Патанин считается креатурой Дмитрия Ионина. Именно с его подачи он стал заместителем Тукановой в январе 2022 года. Контракт с ДРТ у него был на год и закончился 23 января. Его предлагали продлить, но, рассказывает осведомленный источник, Патанин отказался — устал конфронтировать с начальницей, которая, как писало URA.RU ранее, решила «выжить» его из-за хороших отношений с Иониным (курирует блок мининвеста, куда входит ДРТ). Патанин косвенно свое назначение подтвердил — сказал, что сдает документы. До назначения в ДРТ чиновник трудился в Корпорации развития Среднего Урала, где возглавлял департамент государственно-частного партнерства. Ему в заслугу ставят, в частности, решение вопроса со строительством школ по ГЧП.

Покинувший пост заместителя директора Департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Юрий Патанин, став советником замгубернатора Дмитрия Ионина, по данным URA.RU возьмет на себя блок вопросов по деятельности ДРТ. И тем самым получит контроль над бывшей начальницей — Эльмирой Тукановой, из-за интриг которой, по слухам, и решил покинуть должность. Юрий Патанин считается креатурой Дмитрия Ионина. Именно с его подачи он стал заместителем Тукановой в январе 2022 года. Контракт с ДРТ у него был на год и закончился 23 января. Его предлагали продлить, но, рассказывает осведомленный источник, Патанин отказался — устал конфронтировать с начальницей, которая, как писало URA.RU ранее, решила «выжить» его из-за хороших отношений с Иониным (курирует блок мининвеста, куда входит ДРТ). Патанин косвенно свое назначение подтвердил — сказал, что сдает документы. До назначения в ДРТ чиновник трудился в Корпорации развития Среднего Урала, где возглавлял департамент государственно-частного партнерства. Ему в заслугу ставят, в частности, решение вопроса со строительством школ по ГЧП.