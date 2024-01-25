Жители ХМАО попросили героя ДНР Жогу передать привет Путину. Фото

26 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студенты из ХМАО на встрече с председателем Народного Совета ДНР и экс-командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой попросили последнего передать от жителей округа привет президенту страны Владимиру Путину и пригласить его в Югру. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей. «Прозвучало много вопросов о жизни, службе и увлечениях. Кроме того, были и просьбы. Наши активисты попросили передать большой привет Президенту страны, и пригласить Владимира Путина в Югру, чтобы показать и рассказать о проектах „Движения Первых“ и работе добровольцев региона», — указано в посте. Встреча проходила в рамках проекта «Знание. Герои». Это всероссийская военно-патриотическая акция, в ходе которой молодежь встречается с героями нашего времени, которые рассказывают свои реальные истории. Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО. Сейчас претенденты на службу смогут в одном здании пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть. Герой ДНР Артем Жога встретился со студентами ХМАО Фото: правительство Югры

Студенты из ХМАО на встрече с председателем Народного Совета ДНР и экс-командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой попросили последнего передать от жителей округа привет президенту страны Владимиру Путину и пригласить его в Югру. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей. «Прозвучало много вопросов о жизни, службе и увлечениях. Кроме того, были и просьбы. Наши активисты попросили передать большой привет Президенту страны, и пригласить Владимира Путина в Югру, чтобы показать и рассказать о проектах „Движения Первых“ и работе добровольцев региона», — указано в посте. Встреча проходила в рамках проекта «Знание. Герои». Это всероссийская военно-патриотическая акция, в ходе которой молодежь встречается с героями нашего времени, которые рассказывают свои реальные истории. Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО. Сейчас претенденты на службу смогут в одном здании пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть.