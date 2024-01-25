25 января 2024

Жители ХМАО попросили героя ДНР Жогу передать привет Путину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога артем
Герой ДНР Артем Жога (архивное фото) Фото:

Студенты из ХМАО на встрече с председателем Народного Совета ДНР и экс-командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой попросили последнего передать от жителей округа привет президенту страны Владимиру Путину и пригласить его в Югру. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей.

«Прозвучало много вопросов о жизни, службе и увлечениях. Кроме того, были и просьбы. Наши активисты попросили передать большой привет Президенту страны, и пригласить Владимира Путина в Югру, чтобы показать и рассказать о проектах „Движения Первых“ и работе добровольцев региона», — указано в посте.

Встреча проходила в рамках проекта «Знание. Герои». Это всероссийская военно-патриотическая акция, в ходе которой молодежь встречается с героями нашего времени, которые рассказывают свои реальные истории.

Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО. Сейчас претенденты на службу смогут в одном здании пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть.

Герой ДНР Артем Жога встретился со студентами ХМАО
Герой ДНР Артем Жога встретился со студентами ХМАО
Фото:

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Студенты из ХМАО на встрече с председателем Народного Совета ДНР и экс-командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой попросили последнего передать от жителей округа привет президенту страны Владимиру Путину и пригласить его в Югру. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей. «Прозвучало много вопросов о жизни, службе и увлечениях. Кроме того, были и просьбы. Наши активисты попросили передать большой привет Президенту страны, и пригласить Владимира Путина в Югру, чтобы показать и рассказать о проектах „Движения Первых“ и работе добровольцев региона», — указано в посте. Встреча проходила в рамках проекта «Знание. Герои». Это всероссийская военно-патриотическая акция, в ходе которой молодежь встречается с героями нашего времени, которые рассказывают свои реальные истории. Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО. Сейчас претенденты на службу смогут в одном здании пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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