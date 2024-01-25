Герой ДНР Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО. Фото

26 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога дал старт работе уникального центра отбора контрактников в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога открыл «Центр патриотов» России в Ханты-Мансийске. В одном здании претенденты смогут пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть. Жога заявил, что этот центр будет примером для других регионов, передает журналист URA.RU. «Мне провели экскурсию по этому центру. Уникальная задумка, уникальное сооружение, где идет полное сопровождение человека, который изъявил желание поступить на службу по контракту — от подачи заявки, от обеспечения местами проживания по прибытии в этот пункт. Большое количество специалистов разного профиля, как медицинского, так и морально-психологического, тестирование. Довольно грамотно построена вся цепочка, по которой мы прошли, и не возникает сложностей в оформлении и прохождении комиссии. Думаю, этот центр будет примером для всех других регионов», — оценил новый пункт отбора герой ДНР. В день новый центр сможет принимать от 60 до 100 рекрутов. Присутствие Жоги на открытии пункта отбора югорские власти называют логичным — ХМАО предлагает одни из лучших условий для контрактников в стране. При заключении контракта рекруты получают сразу 745 тысяч рублей, амуницию и оборудование, а их семьи льготы и максимальную соцподдержку. «Посещение ХМАО Жогой является знаком признания вклада Югры и всех югорчан в общее дело и восстановление Макеевки и поддержку военнослужащих», — отмечают в правительстве. Ранее URA.RU сообщало о прибытии Жоги в Ханты-Мансийск. Кроме открытия центра, он проведет серию встреч: в штабе поддержки президента РФ Владимира Путина, с волонтерами гумкорпуса, с уральским полпредом Владимиром Якушевым и правительством округа. Герой ДНР Артем Жога на открытии Центра патриотов России в Ханты-Мансийске Фото: Игорь Вершинин URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога открыл «Центр патриотов» России в Ханты-Мансийске. В одном здании претенденты смогут пройти все этапы — от подачи заявления до отправки в воинскую часть. Жога заявил, что этот центр будет примером для других регионов, передает журналист URA.RU. «Мне провели экскурсию по этому центру. Уникальная задумка, уникальное сооружение, где идет полное сопровождение человека, который изъявил желание поступить на службу по контракту — от подачи заявки, от обеспечения местами проживания по прибытии в этот пункт. Большое количество специалистов разного профиля, как медицинского, так и морально-психологического, тестирование. Довольно грамотно построена вся цепочка, по которой мы прошли, и не возникает сложностей в оформлении и прохождении комиссии. Думаю, этот центр будет примером для всех других регионов», — оценил новый пункт отбора герой ДНР. В день новый центр сможет принимать от 60 до 100 рекрутов. Присутствие Жоги на открытии пункта отбора югорские власти называют логичным — ХМАО предлагает одни из лучших условий для контрактников в стране. При заключении контракта рекруты получают сразу 745 тысяч рублей, амуницию и оборудование, а их семьи льготы и максимальную соцподдержку. «Посещение ХМАО Жогой является знаком признания вклада Югры и всех югорчан в общее дело и восстановление Макеевки и поддержку военнослужащих», — отмечают в правительстве. Ранее URA.RU сообщало о прибытии Жоги в Ханты-Мансийск. Кроме открытия центра, он проведет серию встреч: в штабе поддержки президента РФ Владимира Путина, с волонтерами гумкорпуса, с уральским полпредом Владимиром Якушевым и правительством округа.