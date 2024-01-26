Anna Asti рассказала, куда пропала после «голой вечеринки» Ивлеевой

Российская певица Анна Asti обратилась к своим поклонникам. Она рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» она восстанавливалась после сложной операции.
«Я в отпуске и восстанавливаюсь после сложной операции на двух ногах», — опубликовала Анна Asti сторис в соцсетях. Она отметила, что это была запланированная операция. По ее словам, она готова выйти на сцену через полтора месяца.
Несколько дней назад стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Певица попала под внимание общественности вместе с другими звездами после посещения «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После, концертные выступления Asti начали отменять. Сама певица покинула страну, как и другие участники, например, артист Филипп Киркоров, передает «
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