Anna Asti рассказала, куда пропала после «голой вечеринки» Ивлеевой

Anna Asti пропала из соцсетей для послеоперационного восстановления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Анна Asti обратилась к своим поклонникам в соцсетях Фото:

Российская певица Анна Asti обратилась к своим поклонникам. Она рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» она восстанавливалась после сложной операции.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после сложной операции на двух ногах», — опубликовала Анна Asti сторис в соцсетях. Она отметила, что это была запланированная операция. По ее словам, она готова выйти на сцену через полтора месяца.

Несколько дней назад стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Певица попала под внимание общественности вместе с другими звездами после посещения «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После, концертные выступления Asti начали отменять. Сама певица покинула страну, как и другие участники, например, артист Филипп Киркоров, передает «Дни.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Анна Asti обратилась к своим поклонникам. Она рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» она восстанавливалась после сложной операции. «Я в отпуске и восстанавливаюсь после сложной операции на двух ногах», — опубликовала Анна Asti сторис в соцсетях. Она отметила, что это была запланированная операция. По ее словам, она готова выйти на сцену через полтора месяца. Несколько дней назад стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Певица попала под внимание общественности вместе с другими звездами после посещения «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После, концертные выступления Asti начали отменять. Сама певица покинула страну, как и другие участники, например, артист Филипп Киркоров, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...