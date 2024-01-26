Развлечения Знаменитости Anna Asti рассказала, куда пропала после «голой вечеринки» Ивлеевой Anna Asti пропала из соцсетей для послеоперационного восстановления 26 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + Анна Asti обратилась к своим поклонникам в соцсетях Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российская певица Анна Asti обратилась к своим поклонникам. Она рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» она восстанавливалась после сложной операции. «Я в отпуске и восстанавливаюсь после сложной операции на двух ногах», — опубликовала Анна Asti сторис в соцсетях. Она отметила, что это была запланированная операция. По ее словам, она готова выйти на сцену через полтора месяца. Несколько дней назад стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Певица попала под внимание общественности вместе с другими звездами после посещения «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После, концертные выступления Asti начали отменять. Сама певица покинула страну, как и другие участники, например, артист Филипп Киркоров, передает « Дни.ру». Российская певица Анна Asti обратилась к своим поклонникам. Она рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» она восстанавливалась после сложной операции. «Я в отпуске и восстанавливаюсь после сложной операции на двух ногах», — опубликовала Анна Asti сторис в соцсетях. Она отметила, что это была запланированная операция. По ее словам, она готова выйти на сцену через полтора месяца. Несколько дней назад стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Певица попала под внимание общественности вместе с другими звездами после посещения «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. После, концертные выступления Asti начали отменять. Сама певица покинула страну, как и другие участники, например, артист Филипп Киркоров, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям