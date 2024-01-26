Общество Путин захотел сматериться, говоря про геноцид в Донбассе 26 января 2024 в 20:26 Размер текста - 17 + Владимир Путин захотел нецензурно выразиться, говоря о геноциде со стороны Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге завел разговор о геноциде со стороны Украины в отношении населения Донбасса. Говоря об этом, президент признался, что хотел бы нецензурно выразиться, но его останавливают камеры. «Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией. Хочется употреблять ненормативную лексику, но здесь присутствуют камеры и девушки», — признался Владимир Путин в ходе встречи со студентами, которые также являются участниками спецоперации. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи Путин также рассказал, сколько всего сейчас солдат находятся в зоне спецоперации. Он озвучил цифру в 600 тысяч. Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге завел разговор о геноциде со стороны Украины в отношении населения Донбасса. Говоря об этом, президент признался, что хотел бы нецензурно выразиться, но его останавливают камеры. «Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией. Хочется употреблять ненормативную лексику, но здесь присутствуют камеры и девушки», — признался Владимир Путин в ходе встречи со студентами, которые также являются участниками спецоперации. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи Путин также рассказал, сколько всего сейчас солдат находятся в зоне спецоперации. Он озвучил цифру в 600 тысяч. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям