Путин захотел сматериться, говоря про геноцид в Донбассе

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Владимир Путин захотел нецензурно выразиться, говоря о геноциде со стороны Украины Фото:

Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге завел разговор о геноциде со стороны Украины в отношении населения Донбасса. Говоря об этом, президент признался, что хотел бы нецензурно выразиться, но его останавливают камеры.

«Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией. Хочется употреблять ненормативную лексику, но здесь присутствуют камеры и девушки», — признался Владимир Путин в ходе встречи со студентами, которые также являются участниками спецоперации. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В ходе встречи Путин также рассказал, сколько всего сейчас солдат находятся в зоне спецоперации. Он озвучил цифру в 600 тысяч.

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Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге завел разговор о геноциде со стороны Украины в отношении населения Донбасса. Говоря об этом, президент признался, что хотел бы нецензурно выразиться, но его останавливают камеры. «Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией. Хочется употреблять ненормативную лексику, но здесь присутствуют камеры и девушки», — признался Владимир Путин в ходе встречи со студентами, которые также являются участниками спецоперации. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи Путин также рассказал, сколько всего сейчас солдат находятся в зоне спецоперации. Он озвучил цифру в 600 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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