Путин раскрыл зарплату бойцов СВО

Владимир Путин сообщил о средней зарплате участников СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал во время встречи со студентами — участниками специальной военной операции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин упростил получение статуса участника боевых действий для участников СВО. Согласно поручению российского лидера, получить корочку ветерана смогут бойцы, воевавшие без контракта с Минобороны РФ.
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