Путин раскрыл зарплату бойцов СВО

Путин: средняя зарплата участника СВО составляет около 200 тысяч рублей в месяц
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил о средней зарплате участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал во время встречи со студентами — участниками специальной военной операции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин упростил получение статуса участника боевых действий для участников СВО. Согласно поручению российского лидера, получить корочку ветерана смогут бойцы, воевавшие без контракта с Минобороны РФ.

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Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал во время встречи со студентами — участниками специальной военной операции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин упростил получение статуса участника боевых действий для участников СВО. Согласно поручению российского лидера, получить корочку ветерана смогут бойцы, воевавшие без контракта с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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