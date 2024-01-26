Армия и оружие Путин раскрыл зарплату бойцов СВО Путин: средняя зарплата участника СВО составляет около 200 тысяч рублей в месяц 26 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил о средней зарплате участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал во время встречи со студентами — участниками специальной военной операции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин упростил получение статуса участника боевых действий для участников СВО. Согласно поручению российского лидера, получить корочку ветерана смогут бойцы, воевавшие без контракта с Минобороны РФ. Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал во время встречи со студентами — участниками специальной военной операции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин упростил получение статуса участника боевых действий для участников СВО. Согласно поручению российского лидера, получить корочку ветерана смогут бойцы, воевавшие без контракта с Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям