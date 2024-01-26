Президент пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами в течение трех недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников спецоперации в течение трех недель. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге.

«Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение 2-3 недель. Ничего накапливаться в этот период не должно», — уточнил Владимир Путин во время встречи со студентами, являющимися участниками СВО на Украине. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Путин также пообещал решить проблемы с прекращением выдачи пенсий солдатам после того, как им выдали протезы. В настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников спецоперации в течение трех недель. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение 2-3 недель. Ничего накапливаться в этот период не должно», — уточнил Владимир Путин во время встречи со студентами, являющимися участниками СВО на Украине. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также пообещал решить проблемы с прекращением выдачи пенсий солдатам после того, как им выдали протезы. В настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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