Президент пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников спецоперации в течение трех недель. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге.
«Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение 2-3 недель. Ничего накапливаться в этот период не должно», — уточнил Владимир Путин во время встречи со студентами, являющимися участниками СВО на Украине. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Путин также пообещал решить проблемы с прекращением выдачи пенсий солдатам после того, как им выдали протезы. В настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч человек.
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