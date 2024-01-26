Армия и оружие Президент пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО 26 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами в течение трех недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников спецоперации в течение трех недель. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение 2-3 недель. Ничего накапливаться в этот период не должно», — уточнил Владимир Путин во время встречи со студентами, являющимися участниками СВО на Украине. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также пообещал решить проблемы с прекращением выдачи пенсий солдатам после того, как им выдали протезы. В настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч человек. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников спецоперации в течение трех недель. Об этом президент рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение 2-3 недель. Ничего накапливаться в этот период не должно», — уточнил Владимир Путин во время встречи со студентами, являющимися участниками СВО на Украине. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также пообещал решить проблемы с прекращением выдачи пенсий солдатам после того, как им выдали протезы. В настоящий момент в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям