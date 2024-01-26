Bloomberg: хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой

27 января 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Атакованный хуситами танкер в Красном море транспортировал российскую нафту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, перевозившей российскую нафту. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя перевозчика. «Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал представитель перевозчика. В результате удара судно загорелось. Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group в Красном море. Экипаж не пострадал, рассказали в компании. Аналитики Reuters считают, что постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут усугубить отношения между Россией и Саудовской Аравией.

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, перевозившей российскую нафту. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя перевозчика. «Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал представитель перевозчика. В результате удара судно загорелось. Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group в Красном море. Экипаж не пострадал, рассказали в компании. Аналитики Reuters считают, что постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут усугубить отношения между Россией и Саудовской Аравией.