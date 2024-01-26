26 января 2024

Bloomberg: хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой

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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
Атакованный хуситами танкер в Красном море транспортировал российскую нафту Фото:

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, перевозившей российскую нафту. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя перевозчика.

«Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал представитель перевозчика. В результате удара судно загорелось.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group в Красном море. Экипаж не пострадал, рассказали в компании. Аналитики Reuters считают, что постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут усугубить отношения между Россией и Саудовской Аравией.

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Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, перевозившей российскую нафту. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя перевозчика. «Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал представитель перевозчика. В результате удара судно загорелось. Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group в Красном море. Экипаж не пострадал, рассказали в компании. Аналитики Reuters считают, что постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут усугубить отношения между Россией и Саудовской Аравией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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