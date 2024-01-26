Почему Моргенштерну* запретили въезд в Дубай: причина

Моргенштерну* не позволили вылететь в Дубай из Таиланда

27 января 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Артиста остановили на стойке регистрации в аэропорту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) запретили въезд в ОАЭ. Музыкант приобрел билет в первый класс на рейс в Дубай, однако на стойке регистрации выяснилось, что после отмены всех концертов в эмиратах артисту и вовсе закрыли въезд в страну. URA.RU приводит подробности события. Отмена концертов из-за попадания в блэк-лист Первоначально Моргенштерн мог попасть в черный список эмиратов из-за статуса иноагента в РФ. Согласно другим сведениям, причиной также стало нарушение законов и обычаев ОАЭ. Рэпер был вынужден отменить концерт в клубе Billionaire (Дубай), за несколько часов до которого организаторам заявили, что мероприятия не будет. В Mash отмечали, что музыкант все еще может проводить частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения подтверждали организаторы концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами. О запрете посещать ОАЭ артист узнал уже в аэропорту По словам Моргенштерна, он не был резидентом ОАЭ и жил в стране как турист в течение нескольких лет. Когда виза закончилась, в ее продлении отказали. Тогда артист перебрался на время в Казахстан, а также жил в Таиланде. Позже ему сообщили, что вернуться в эмираты будет возможно. Однако в тайском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Дубай, ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну». Реакция Моргенштерна и дальнейшие планы Сам рэпер предположил, что запрет на въезд в ОАЭ связан с действиями людей, которые завидуют тому, что жизнь в новой стране у музыканта складывалась хорошо. Он заявил в связи с этим, что «узнал очень много интересного», однако раскрывать подробности сейчас не может, поскольку «информация неофициальная». Моргенштерн обратился к властям ОАЭ, сказав, что «очень полюбил эту страну и начал считать ее своим вторым домом». Он акцентировал внимание на том, что «никогда за время нахождения в Дубае не делал со сцены никаких политических высказываний». По словам рэпера, сейчас он только хочет понять официальную причину запрета. Адвокат подозревает донос Моргенштерну запретили въезд в страну после интервью в ноябре 2023 года журналистке Ксении Собчак, отметил адвокат музыканта Сергей Жорин. Тогда рэпер заявил о простоте обхода ограничений на территории эмиратов. Однако, по мнению юриста, музыкант не нарушал законов страны и мог стать жертвой анонимного доноса. Теперь остается надеется на пересмотр решения властей и детальный разбор ситуации, заявил Жорин в беседе с ТАСС. От других комментариев юрист отказался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иностранным агентом) запретили въезд в ОАЭ. Музыкант приобрел билет в первый класс на рейс в Дубай, однако на стойке регистрации выяснилось, что после отмены всех концертов в эмиратах артисту и вовсе закрыли въезд в страну. URA.RU приводит подробности события. Отмена концертов из-за попадания в блэк-лист Первоначально Моргенштерн мог попасть в черный список эмиратов из-за статуса иноагента в РФ. Согласно другим сведениям, причиной также стало нарушение законов и обычаев ОАЭ. Рэпер был вынужден отменить концерт в клубе Billionaire (Дубай), за несколько часов до которого организаторам заявили, что мероприятия не будет. В Mash отмечали, что музыкант все еще может проводить частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения подтверждали организаторы концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами. О запрете посещать ОАЭ артист узнал уже в аэропорту По словам Моргенштерна, он не был резидентом ОАЭ и жил в стране как турист в течение нескольких лет. Когда виза закончилась, в ее продлении отказали. Тогда артист перебрался на время в Казахстан, а также жил в Таиланде. Позже ему сообщили, что вернуться в эмираты будет возможно. Однако в тайском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Дубай, ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну». Реакция Моргенштерна и дальнейшие планы Сам рэпер предположил, что запрет на въезд в ОАЭ связан с действиями людей, которые завидуют тому, что жизнь в новой стране у музыканта складывалась хорошо. Он заявил в связи с этим, что «узнал очень много интересного», однако раскрывать подробности сейчас не может, поскольку «информация неофициальная». Моргенштерн обратился к властям ОАЭ, сказав, что «очень полюбил эту страну и начал считать ее своим вторым домом». Он акцентировал внимание на том, что «никогда за время нахождения в Дубае не делал со сцены никаких политических высказываний». По словам рэпера, сейчас он только хочет понять официальную причину запрета. Адвокат подозревает донос Моргенштерну запретили въезд в страну после интервью в ноябре 2023 года журналистке Ксении Собчак, отметил адвокат музыканта Сергей Жорин. Тогда рэпер заявил о простоте обхода ограничений на территории эмиратов. Однако, по мнению юриста, музыкант не нарушал законов страны и мог стать жертвой анонимного доноса. Теперь остается надеется на пересмотр решения властей и детальный разбор ситуации, заявил Жорин в беседе с ТАСС. От других комментариев юрист отказался.