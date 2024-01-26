26 января 2024

Эстония начала вербовать ветеранов СВО

В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Прибалтики
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что за работу ему предлагали солидную зарплату Фото:
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В Ленинградской области был вскрыт канал контрабанды наркотиков из Эстонии. По данным источника в правоохранительных органах, эстонская сторона пытается вербовать ветеранов СВО.

«Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию FPV-дронами, пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами таких беспилотников», — заявил информатор. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как на него вышла эстонская сторона с предложением поучаствовать в наркотрафике. По его словам, такую работу ему предложилии именно в тот момент, когда у него закончился контракт.

«Они предложили мне работу по перевозке гашиша и кокаина с территории Прибалтки в РФ. За работу я должен был получать приличное вознаграждение. Я воздержался», — рассказал военный, уточнив, что канал контрабанды проходил через Ивангород, который находится на западе Ленобласти.

Источник в правоохранительных органах добавил, что сейчас идет расследование. О задержаниях не сообщалось.

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В Ленинградской области был вскрыт канал контрабанды наркотиков из Эстонии. По данным источника в правоохранительных органах, эстонская сторона пытается вербовать ветеранов СВО. «Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию FPV-дронами, пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами таких беспилотников», — заявил информатор. Его слова приводит РИА Новости. Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как на него вышла эстонская сторона с предложением поучаствовать в наркотрафике. По его словам, такую работу ему предложилии именно в тот момент, когда у него закончился контракт. «Они предложили мне работу по перевозке гашиша и кокаина с территории Прибалтки в РФ. За работу я должен был получать приличное вознаграждение. Я воздержался», — рассказал военный, уточнив, что канал контрабанды проходил через Ивангород, который находится на западе Ленобласти. Источник в правоохранительных органах добавил, что сейчас идет расследование. О задержаниях не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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