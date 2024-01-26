Эстония начала вербовать ветеранов СВО

В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Прибалтики

27 января 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что за работу ему предлагали солидную зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ленинградской области был вскрыт канал контрабанды наркотиков из Эстонии. По данным источника в правоохранительных органах, эстонская сторона пытается вербовать ветеранов СВО. «Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию FPV-дронами, пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами таких беспилотников», — заявил информатор. Его слова приводит РИА Новости. Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как на него вышла эстонская сторона с предложением поучаствовать в наркотрафике. По его словам, такую работу ему предложилии именно в тот момент, когда у него закончился контракт. «Они предложили мне работу по перевозке гашиша и кокаина с территории Прибалтки в РФ. За работу я должен был получать приличное вознаграждение. Я воздержался», — рассказал военный, уточнив, что канал контрабанды проходил через Ивангород, который находится на западе Ленобласти. Источник в правоохранительных органах добавил, что сейчас идет расследование. О задержаниях не сообщалось.

В Ленинградской области был вскрыт канал контрабанды наркотиков из Эстонии. По данным источника в правоохранительных органах, эстонская сторона пытается вербовать ветеранов СВО. «Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию FPV-дронами, пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами таких беспилотников», — заявил информатор. Его слова приводит РИА Новости. Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как на него вышла эстонская сторона с предложением поучаствовать в наркотрафике. По его словам, такую работу ему предложилии именно в тот момент, когда у него закончился контракт. «Они предложили мне работу по перевозке гашиша и кокаина с территории Прибалтки в РФ. За работу я должен был получать приличное вознаграждение. Я воздержался», — рассказал военный, уточнив, что канал контрабанды проходил через Ивангород, который находится на западе Ленобласти. Источник в правоохранительных органах добавил, что сейчас идет расследование. О задержаниях не сообщалось.