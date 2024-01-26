США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

27 января 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

США уничтожили ракету хуситов, которая угрожала кораблям в Красном море Фото: U.S. Navy По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об это сообщает Центральное командование Штатов. «Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X. Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени. Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также 27 января хуситы атаковали танкер с российской нафтой. По данным Bloomberg, судно загорелось.

По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об это сообщает Центральное командование Штатов. «Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X. Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени. Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также 27 января хуситы атаковали танкер с российской нафтой. По данным Bloomberg, судно загорелось.