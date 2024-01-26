26 января 2024

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

© Служба новостей «URA.RU»
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США уничтожили ракету хуситов, которая угрожала кораблям в Красном море Фото:

По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об это сообщает Центральное командование Штатов.

«Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X. Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени.

Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Также 27 января хуситы атаковали танкер с российской нафтой. По данным Bloomberg, судно загорелось.

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По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об это сообщает Центральное командование Штатов. «Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X. Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени. Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также 27 января хуситы атаковали танкер с российской нафтой. По данным Bloomberg, судно загорелось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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