США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об это сообщает Центральное командование Штатов.
«Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X. Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени.
Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Также 27 января хуситы атаковали танкер с российской нафтой. По данным Bloomberg, судно загорелось.
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