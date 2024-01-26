Блогер Уланова, на которую жаловались сотни екатеринбуржцев, осталась на свободе

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил без изменения меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Она останется на свободе, но с ограничениями, сообщила URA.RU одна из участниц заседания.
Меру пресечения блогеру продлили до 1 мая 2024 года. Ей запрещено выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшими, в том числе в соцсетях. Многие пострадавшие надеялись, что ей изменят меру пресечения на более строгую.
Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время.
Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.
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