26 января 2024

Блогер Уланова, на которую жаловались сотни екатеринбуржцев, осталась на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, суд, мера пресечения, клетка, судебная скамья
Уланову не стали помещать под стражу Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил без изменения меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Она останется на свободе, но с ограничениями, сообщила URA.RU одна из участниц заседания.

Меру пресечения блогеру продлили до 1 мая 2024 года. Ей запрещено выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшими, в том числе в соцсетях. Многие пострадавшие надеялись, что ей изменят меру пресечения на более строгую.

Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил без изменения меру пресечения блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Она останется на свободе, но с ограничениями, сообщила URA.RU одна из участниц заседания. Меру пресечения блогеру продлили до 1 мая 2024 года. Ей запрещено выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшими, в том числе в соцсетях. Многие пострадавшие надеялись, что ей изменят меру пресечения на более строгую. Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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