Свердловской блогерше, к которой подали сотни исков, избрали меру пресечения. Видео

Обвиняемой в мошенничестве блогерше Екатерин Улановой запретили выходить из дома

03 декабря 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

СК продолжает расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для основательницы онлайн-магазина «Уланова-бюро», блогерши Екатерины Улановой в виде запрета определенных действий до 1 февраля 2024 года. Информация об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Девушке нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, а также общаться с пострадавшими. Следователь просил отправить Уланову под стражу, однако в удовлетворении его ходатайства отказали. Екатерина Уланова обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. СК продолжает расследование дела. «Выясняется точное число пострадавших, проводятся допросы, анализ интересующей следствие документации, иные необходимые процессуальные действия. Следственным комитетом будут приняты все возможные меры, чтобы дать действиям фигурантов надлежащую правовую оценку», — заявили в telegram-канале СК России по Свердловской области. В начале сентября клиенты магазина «Уланова-бюро» обвинили основательницу в задержке заказанных товаров и отказе в возврате денег. Управление Роспотребнадзора собрало пострадавших для коллективного иска. В конце ноября его подписали 479 россиян. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку о мошенничестве екатеринбургской блогерши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для основательницы онлайн-магазина «Уланова-бюро», блогерши Екатерины Улановой в виде запрета определенных действий до 1 февраля 2024 года. Информация об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Девушке нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, а также общаться с пострадавшими. Следователь просил отправить Уланову под стражу, однако в удовлетворении его ходатайства отказали. Екатерина Уланова обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. СК продолжает расследование дела. «Выясняется точное число пострадавших, проводятся допросы, анализ интересующей следствие документации, иные необходимые процессуальные действия. Следственным комитетом будут приняты все возможные меры, чтобы дать действиям фигурантов надлежащую правовую оценку», — заявили в telegram-канале СК России по Свердловской области. В начале сентября клиенты магазина «Уланова-бюро» обвинили основательницу в задержке заказанных товаров и отказе в возврате денег. Управление Роспотребнадзора собрало пострадавших для коллективного иска. В конце ноября его подписали 479 россиян. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку о мошенничестве екатеринбургской блогерши.