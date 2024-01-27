Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по доставке газа РФ через Украину

Шульгинов: Европа за продление сделки по транзиту газа РФ через Украину

27 января 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Евросоюз заинтересован в российском газе, заявил Николай Шульгинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Европа заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении сделки. Поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласования, чтобы продолжить транзит, наверное, с участием других посредников», — заявил Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости. В конце 2024 года между Россией и Украиной истекает контракт по транзиту газа. В Киеве заявили, что страна не будет продлевать соглашение. Украинские власти намерены использовать свою газотранспортную сеть. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что Европа против того, чтобы Украина продлевала соглашение с Россией по транзиту газа. Отмечается, что окончания конца сделки, вероятно, будут изменены логистические цепочки.

Европа заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении сделки. Поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласования, чтобы продолжить транзит, наверное, с участием других посредников», — заявил Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости. В конце 2024 года между Россией и Украиной истекает контракт по транзиту газа. В Киеве заявили, что страна не будет продлевать соглашение. Украинские власти намерены использовать свою газотранспортную сеть. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что Европа против того, чтобы Украина продлевала соглашение с Россией по транзиту газа. Отмечается, что окончания конца сделки, вероятно, будут изменены логистические цепочки.