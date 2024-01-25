Украина собирается подставить Европу из-за своих принципов

Киев не продлевает контракт с РФ на транзит газа, лишая Европу российского СПГ
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Украина не хочет продлевать контракт на транзит российского газа через их страну, передает «Интерфакс-Украина» Фото:

Украина не намерена продлевать контракт с Россией на транзит газа через их строну. Об этом заявили в украинском правительстве. Таким образом страны Западной и Центральной Европы не смогут получить газ из РФ, так как он поставляется по единственному маршруту — транзитной ветке через Украину.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — уточнили в пресс-службе правительства Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». При этом власти отметили, что могут продолжить говорить об использовании своей газотранспортной сети.

В конце 2023 года в МИД РФ уточняли, что транзит природного газа из РФ через Украина может возобновиться, если у европейских потребителей будет соответствующий спрос. В Газпроме также отмечали, что компания использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу.

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Украина не намерена продлевать контракт с Россией на транзит газа через их строну. Об этом заявили в украинском правительстве. Таким образом страны Западной и Центральной Европы не смогут получить газ из РФ, так как он поставляется по единственному маршруту — транзитной ветке через Украину. «Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — уточнили в пресс-службе правительства Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». При этом власти отметили, что могут продолжить говорить об использовании своей газотранспортной сети. В конце 2023 года в МИД РФ уточняли, что транзит природного газа из РФ через Украина может возобновиться, если у европейских потребителей будет соответствующий спрос. В Газпроме также отмечали, что компания использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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