Украина собирается подставить Европу из-за своих принципов

Киев не продлевает контракт с РФ на транзит газа, лишая Европу российского СПГ

25 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Украина не хочет продлевать контракт на транзит российского газа через их страну, передает «Интерфакс-Украина» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина не намерена продлевать контракт с Россией на транзит газа через их строну. Об этом заявили в украинском правительстве. Таким образом страны Западной и Центральной Европы не смогут получить газ из РФ, так как он поставляется по единственному маршруту — транзитной ветке через Украину. «Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — уточнили в пресс-службе правительства Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». При этом власти отметили, что могут продолжить говорить об использовании своей газотранспортной сети. В конце 2023 года в МИД РФ уточняли, что транзит природного газа из РФ через Украина может возобновиться, если у европейских потребителей будет соответствующий спрос. В Газпроме также отмечали, что компания использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу.

Украина не намерена продлевать контракт с Россией на транзит газа через их строну. Об этом заявили в украинском правительстве. Таким образом страны Западной и Центральной Европы не смогут получить газ из РФ, так как он поставляется по единственному маршруту — транзитной ветке через Украину. «Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — уточнили в пресс-службе правительства Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». При этом власти отметили, что могут продолжить говорить об использовании своей газотранспортной сети. В конце 2023 года в МИД РФ уточняли, что транзит природного газа из РФ через Украина может возобновиться, если у европейских потребителей будет соответствующий спрос. В Газпроме также отмечали, что компания использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу.