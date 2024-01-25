Украина собирается подставить Европу из-за своих принципов

Украина не намерена продлевать контракт с Россией на транзит газа через их строну. Об этом заявили в украинском правительстве. Таким образом страны Западной и Центральной Европы не смогут получить газ из РФ, так как он поставляется по единственному маршруту — транзитной ветке через Украину.
«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — уточнили в пресс-службе правительства Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». При этом власти отметили, что могут продолжить говорить об использовании своей газотранспортной сети.
В конце 2023 года в МИД РФ уточняли, что транзит природного газа из РФ через Украина может возобновиться, если у европейских потребителей будет соответствующий спрос. В Газпроме также отмечали, что компания использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу.
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