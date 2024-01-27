Минобороны рассказало о подвиге солдата, уничтожившего 18 фашистов

27 января 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Иван Куликов закрыл своим телом вражеский дзот, позволив своим солдатам продвинутся вперед Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Минобороны РФ рассекретило документы в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Согласно им, советский солдат в одиночку ликвидировал 18 фашистов. «Красноармеец Иван Куликов в первых рядах ворвался в окопы врага, где врукопашную, с помощью штыка и гранаты, уничтожил 18 фашистов. После схватки в траншеях советский солдат бросился преследовать других вражеских военных», — говорится в документах. Они опубликованы на сайте ведомства. Позднее, в январе 1944 года, Куликов закрыл огневую точку своим телом. Отмечается, что у подразделения не было средств для уничтожения вражеского дзота. Этот подвиг позволил советским солдатам выполнить важную задачу. Куликову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Минобороны РФ рассекретило документы в преддверии 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Согласно им, советский солдат в одиночку ликвидировал 18 фашистов. «Красноармеец Иван Куликов в первых рядах ворвался в окопы врага, где врукопашную, с помощью штыка и гранаты, уничтожил 18 фашистов. После схватки в траншеях советский солдат бросился преследовать других вражеских военных», — говорится в документах. Они опубликованы на сайте ведомства. Позднее, в январе 1944 года, Куликов закрыл огневую точку своим телом. Отмечается, что у подразделения не было средств для уничтожения вражеского дзота. Этот подвиг позволил советским солдатам выполнить важную задачу. Куликову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.