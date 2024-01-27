Песков: Москва намерена создать альтернативу мировой финансовой системе

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что Россия работает над новой системой экономических связей Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post.

«Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова. Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем.

При этом пресс-секретарь главы РФ заявил, что западные страны своими действиями сами подрывают доверие других стран. Также в Кремле внимательно следят за ситуацией и «строят новую систему экономических нейронов».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post. «Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова. Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем. При этом пресс-секретарь главы РФ заявил, что западные страны своими действиями сами подрывают доверие других стран. Также в Кремле внимательно следят за ситуацией и «строят новую систему экономических нейронов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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