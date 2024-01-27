Песков: Москва намерена создать альтернативу мировой финансовой системе

27 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Россия работает над новой системой экономических связей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post. «Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова. Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем. При этом пресс-секретарь главы РФ заявил, что западные страны своими действиями сами подрывают доверие других стран. Также в Кремле внимательно следят за ситуацией и «строят новую систему экономических нейронов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post. «Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова. Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем. При этом пресс-секретарь главы РФ заявил, что западные страны своими действиями сами подрывают доверие других стран. Также в Кремле внимательно следят за ситуацией и «строят новую систему экономических нейронов».