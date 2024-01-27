Банки перестают выдавать IT-ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
В МТС Банке, РНКБ, ПСБ Банке и Банке Санкт-Петербурга перестали выдавать IT-ипотеку Фото:

В некоторых банках России перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. В частности, это сделали МТС Банк, РНКБ, ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга. При этом ВТБ и «Сбербанк» снизили объемы выдачи этой льготной ипотеки. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

«К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов», — передает ТАСС слова Некрасовой. Она добавила, что на данный момент наблюдается высокий спрос на данную программу ипотеки. Ставка составляет 5%.

Предполагается, что у МТС банка и РНКБ могли закончиться лимиты на выдачу IT-ипотеки. Об этом заявил главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его словам, эти банки выполнили план по лимиту кредитования и ждут его увеличения.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла «смерть» ипотеки в РФ. По ее словам, люди перестанут брать ипотеку после роста ключевой ставки до 20%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых банках России перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. В частности, это сделали МТС Банк, РНКБ, ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга. При этом ВТБ и «Сбербанк» снизили объемы выдачи этой льготной ипотеки. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. «К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов», — передает ТАСС слова Некрасовой. Она добавила, что на данный момент наблюдается высокий спрос на данную программу ипотеки. Ставка составляет 5%. Предполагается, что у МТС банка и РНКБ могли закончиться лимиты на выдачу IT-ипотеки. Об этом заявил главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его словам, эти банки выполнили план по лимиту кредитования и ждут его увеличения. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла «смерть» ипотеки в РФ. По ее словам, люди перестанут брать ипотеку после роста ключевой ставки до 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...