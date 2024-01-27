Банки перестают выдавать IT-ипотеки

27 января 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В МТС Банке, РНКБ, ПСБ Банке и Банке Санкт-Петербурга перестали выдавать IT-ипотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В некоторых банках России перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. В частности, это сделали МТС Банк, РНКБ, ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга. При этом ВТБ и «Сбербанк» снизили объемы выдачи этой льготной ипотеки. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. «К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов», — передает ТАСС слова Некрасовой. Она добавила, что на данный момент наблюдается высокий спрос на данную программу ипотеки. Ставка составляет 5%. Предполагается, что у МТС банка и РНКБ могли закончиться лимиты на выдачу IT-ипотеки. Об этом заявил главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его словам, эти банки выполнили план по лимиту кредитования и ждут его увеличения. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла «смерть» ипотеки в РФ. По ее словам, люди перестанут брать ипотеку после роста ключевой ставки до 20%.

В некоторых банках России перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. В частности, это сделали МТС Банк, РНКБ, ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга. При этом ВТБ и «Сбербанк» снизили объемы выдачи этой льготной ипотеки. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. «К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов», — передает ТАСС слова Некрасовой. Она добавила, что на данный момент наблюдается высокий спрос на данную программу ипотеки. Ставка составляет 5%. Предполагается, что у МТС банка и РНКБ могли закончиться лимиты на выдачу IT-ипотеки. Об этом заявил главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его словам, эти банки выполнили план по лимиту кредитования и ждут его увеличения. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла «смерть» ипотеки в РФ. По ее словам, люди перестанут брать ипотеку после роста ключевой ставки до 20%.