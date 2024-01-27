Мэр Львова объяснил, почему его сыновья не воюют за Украину

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его три сына пойдут в армию после окончания обучения. Один из них учится в школе, двое других — студенты. Также он сообщил, что пойдет служить в ВСУ вместе с детьми.
«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение и пойдут в армию. <…> Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — передает издание УНИАН слова Садового. Один из сыновей мэра Львова является школьником, двое других — студенты. Он добавил, что тоже пойдет в армию вместе с детьми.
Ранее в украинской армии заявили, что мобилизуют новобранцев, которые боятся звуков выстрелов и страдают от проблем с дыханием. Кроме того, офицер из Украины отметил, что за последние несколько лет средний возраст военных ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.