Мэр Львова объяснил, почему его сыновья не воюют за Украину

Мэр Львова Садовой: сыновья пойдут служить в армию после окончания обучения
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Брифинг с начальником управления охраны объектов культурного наследия Севостьяновым Сергеем. Курган, депутат, чиновник, руки депутата, руки
По словам Садового, он пойдет служить в украинскую армию вместе с детьми Фото:
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Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его три сына пойдут в армию после окончания обучения. Один из них учится в школе, двое других — студенты. Также он сообщил, что пойдет служить в ВСУ вместе с детьми.

«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение и пойдут в армию. <…> Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — передает издание УНИАН слова Садового. Один из сыновей мэра Львова является школьником, двое других — студенты. Он добавил, что тоже пойдет в армию вместе с детьми.

Ранее в украинской армии заявили, что мобилизуют новобранцев, которые боятся звуков выстрелов и страдают от проблем с дыханием. Кроме того, офицер из Украины отметил, что за последние несколько лет средний возраст военных ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.

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Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его три сына пойдут в армию после окончания обучения. Один из них учится в школе, двое других — студенты. Также он сообщил, что пойдет служить в ВСУ вместе с детьми. «Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение и пойдут в армию. <…> Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — передает издание УНИАН слова Садового. Один из сыновей мэра Львова является школьником, двое других — студенты. Он добавил, что тоже пойдет в армию вместе с детьми. Ранее в украинской армии заявили, что мобилизуют новобранцев, которые боятся звуков выстрелов и страдают от проблем с дыханием. Кроме того, офицер из Украины отметил, что за последние несколько лет средний возраст военных ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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