Мэр Львова объяснил, почему его сыновья не воюют за Украину

Мэр Львова Садовой: сыновья пойдут служить в армию после окончания обучения

27 января 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

По словам Садового, он пойдет служить в украинскую армию вместе с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его три сына пойдут в армию после окончания обучения. Один из них учится в школе, двое других — студенты. Также он сообщил, что пойдет служить в ВСУ вместе с детьми. «Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение и пойдут в армию. <…> Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — передает издание УНИАН слова Садового. Один из сыновей мэра Львова является школьником, двое других — студенты. Он добавил, что тоже пойдет в армию вместе с детьми. Ранее в украинской армии заявили, что мобилизуют новобранцев, которые боятся звуков выстрелов и страдают от проблем с дыханием. Кроме того, офицер из Украины отметил, что за последние несколько лет средний возраст военных ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его три сына пойдут в армию после окончания обучения. Один из них учится в школе, двое других — студенты. Также он сообщил, что пойдет служить в ВСУ вместе с детьми. «Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение и пойдут в армию. <…> Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — передает издание УНИАН слова Садового. Один из сыновей мэра Львова является школьником, двое других — студенты. Он добавил, что тоже пойдет в армию вместе с детьми. Ранее в украинской армии заявили, что мобилизуют новобранцев, которые боятся звуков выстрелов и страдают от проблем с дыханием. Кроме того, офицер из Украины отметил, что за последние несколько лет средний возраст военных ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.