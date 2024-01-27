Telegraph: украинские генералы пришли в ужас от решения Путина

Telegraph: генералы ВСУ боятся превосходства РФ в военной сфере

27 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что мобилизация военной промышленности РФ может переломить ход действий в конфликте страны с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генералы Украины пришли в ужас от слов президента РФ Владимира Путина о том, что мобилизация промышленности в сфере вооружения может переломить ход действий в конфликте России и Киева. Также на данный момент военные показатели Запада с трудом можно сравнить с показателями российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила The Telegraph. «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин, и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — пишет газета. Также в материале отмечается, что западные показатели с трудом могут сравниться с успехами ВПК РФ. В будущем это может дать российской стороне огромное превосходство для победы в конфликте с Киевом, заявили эксперты в области обороны. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи ВПК России. По его словам, по сравнению с предыдущими годами в стране увеличились объемы произведенного отечественного оружия.

Генералы Украины пришли в ужас от слов президента РФ Владимира Путина о том, что мобилизация промышленности в сфере вооружения может переломить ход действий в конфликте России и Киева. Также на данный момент военные показатели Запада с трудом можно сравнить с показателями российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила The Telegraph. «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин, и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — пишет газета. Также в материале отмечается, что западные показатели с трудом могут сравниться с успехами ВПК РФ. В будущем это может дать российской стороне огромное превосходство для победы в конфликте с Киевом, заявили эксперты в области обороны. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи ВПК России. По его словам, по сравнению с предыдущими годами в стране увеличились объемы произведенного отечественного оружия.