Telegraph: украинские генералы пришли в ужас от решения Путина

Telegraph: генералы ВСУ боятся превосходства РФ в военной сфере
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Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Путин заявил, что мобилизация военной промышленности РФ может переломить ход действий в конфликте страны с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генералы Украины пришли в ужас от слов президента РФ Владимира Путина о том, что мобилизация промышленности в сфере вооружения может переломить ход действий в конфликте России и Киева. Также на данный момент военные показатели Запада с трудом можно сравнить с показателями российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила The Telegraph.

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин, и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — пишет газета. Также в материале отмечается, что западные показатели с трудом могут сравниться с успехами ВПК РФ. В будущем это может дать российской стороне огромное превосходство для победы в конфликте с Киевом, заявили эксперты в области обороны.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи ВПК России. По его словам, по сравнению с предыдущими годами в стране увеличились объемы произведенного отечественного оружия.

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Генералы Украины пришли в ужас от слов президента РФ Владимира Путина о том, что мобилизация промышленности в сфере вооружения может переломить ход действий в конфликте России и Киева. Также на данный момент военные показатели Запада с трудом можно сравнить с показателями российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила The Telegraph. «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин, и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — пишет газета. Также в материале отмечается, что западные показатели с трудом могут сравниться с успехами ВПК РФ. В будущем это может дать российской стороне огромное превосходство для победы в конфликте с Киевом, заявили эксперты в области обороны. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи ВПК России. По его словам, по сравнению с предыдущими годами в стране увеличились объемы произведенного отечественного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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