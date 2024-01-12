Глава разведки Украины Буданов признал успехи российского ВПК

По словам Буданова, РФ нарастила производство собственного оружия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По сравнению с предыдущими годами в России выросло количество произведенного отечественного вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Что касается количества произведенного оружия, то оно в России значительно выросло по сравнению с предыдущими годами, мы это ощущаем с конца лета 2023 года», — передает
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