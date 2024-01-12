Глава разведки Украины Буданов признал успехи российского ВПК

Глава разведки Украины Буданов: в РФ выросло производство национального оружия

12 января 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

По словам Буданова, РФ нарастила производство собственного оружия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По сравнению с предыдущими годами в России выросло количество произведенного отечественного вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Что касается количества произведенного оружия, то оно в России значительно выросло по сравнению с предыдущими годами, мы это ощущаем с конца лета 2023 года», — передает Le Monde слова Буданова. Он уточнил, что говорит о национальной российской промышленности, а не о том, какое вооружение поставляют другие страны.

По сравнению с предыдущими годами в России выросло количество произведенного отечественного вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Что касается количества произведенного оружия, то оно в России значительно выросло по сравнению с предыдущими годами, мы это ощущаем с конца лета 2023 года», — передает Le Monde слова Буданова. Он уточнил, что говорит о национальной российской промышленности, а не о том, какое вооружение поставляют другие страны.