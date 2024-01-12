Глава разведки Украины Буданов признал успехи российского ВПК

Глава разведки Украины Буданов: в РФ выросло производство национального оружия
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По словам Буданова, РФ нарастила производство собственного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По сравнению с предыдущими годами в России выросло количество произведенного отечественного вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Что касается количества произведенного оружия, то оно в России значительно выросло по сравнению с предыдущими годами, мы это ощущаем с конца лета 2023 года», — передает Le Monde слова Буданова. Он уточнил, что говорит о национальной российской промышленности, а не о том, какое вооружение поставляют другие страны.

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По сравнению с предыдущими годами в России выросло количество произведенного отечественного вооружения. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Что касается количества произведенного оружия, то оно в России значительно выросло по сравнению с предыдущими годами, мы это ощущаем с конца лета 2023 года», — передает Le Monde слова Буданова. Он уточнил, что говорит о национальной российской промышленности, а не о том, какое вооружение поставляют другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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