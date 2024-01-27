В Китае предрекли сокрушительное поражение Украины

SCMP: без дальнейшей помощи Украина столкнется с сокрушительным поражением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, Леопард 2,  stock
Как пишет издание, Украина потерпит поражение в конфликте путем заключения «унизительного» мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, если США и Европа не будут поставлять военную помощь стране. В ином случае Украину ждет «унизительное» заключение мира. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Без дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов и Европы Украина столкнется с сокрушительным поражением в конфликте с Россией», — пишет китайское издание. Альтернативным развитием событий является то, что Киев ждет «унизительное» заключение мира путем переговоров. Кроме того, отмечается, что у президента США Джо Байдена будет «имидж проигравшего в конфликте», если вооруженное формирование «Хезболла» и хуситы проведут эскалацию войны на Ближнем Востоке.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс сообщил, что РФ движется к победе в конфликте с Киевом. По его словам, ВСУ ждет провал, если страны Запада не поставят деньги и вооружение. Также генерал в отставке добавил, что при победе над Украиной Россия станет намного опытнее и сильнее.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, если США и Европа не будут поставлять военную помощь стране. В ином случае Украину ждет «унизительное» заключение мира. Об этом сообщает South China Morning Post. «Без дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов и Европы Украина столкнется с сокрушительным поражением в конфликте с Россией», — пишет китайское издание. Альтернативным развитием событий является то, что Киев ждет «унизительное» заключение мира путем переговоров. Кроме того, отмечается, что у президента США Джо Байдена будет «имидж проигравшего в конфликте», если вооруженное формирование «Хезболла» и хуситы проведут эскалацию войны на Ближнем Востоке. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс сообщил, что РФ движется к победе в конфликте с Киевом. По его словам, ВСУ ждет провал, если страны Запада не поставят деньги и вооружение. Также генерал в отставке добавил, что при победе над Украиной Россия станет намного опытнее и сильнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...