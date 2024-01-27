Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, если США и Европа не будут поставлять военную помощь стране. В ином случае Украину ждет «унизительное» заключение мира. Об этом сообщает South China Morning Post.
«Без дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов и Европы Украина столкнется с сокрушительным поражением в конфликте с Россией», — пишет китайское издание. Альтернативным развитием событий является то, что Киев ждет «унизительное» заключение мира путем переговоров. Кроме того, отмечается, что у президента США Джо Байдена будет «имидж проигравшего в конфликте», если вооруженное формирование «Хезболла» и хуситы проведут эскалацию войны на Ближнем Востоке.
Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс сообщил, что РФ движется к победе в конфликте с Киевом. По его словам, ВСУ ждет провал, если страны Запада не поставят деньги и вооружение. Также генерал в отставке добавил, что при победе над Украиной Россия станет намного опытнее и сильнее.
Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, если США и Европа не будут поставлять военную помощь стране. В ином случае Украину ждет «унизительное» заключение мира. Об этом сообщает South China Morning Post. «Без дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов и Европы Украина столкнется с сокрушительным поражением в конфликте с Россией», — пишет китайское издание. Альтернативным развитием событий является то, что Киев ждет «унизительное» заключение мира путем переговоров. Кроме того, отмечается, что у президента США Джо Байдена будет «имидж проигравшего в конфликте», если вооруженное формирование «Хезболла» и хуситы проведут эскалацию войны на Ближнем Востоке. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс сообщил, что РФ движется к победе в конфликте с Киевом. По его словам, ВСУ ждет провал, если страны Запада не поставят деньги и вооружение. Также генерал в отставке добавил, что при победе над Украиной Россия станет намного опытнее и сильнее.