У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии

27 января 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Самолет не имел права перевозить пассажиров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Потерпевший крушение в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, не обладавшей лицензией на авиаперевозки. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова. «Компания (которой принадлежал рухнувший Falcon 10 — прим. URA.RU) лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — сказала Трубникова, слова которой приводит РИА Новости. Она отметила, что владельцем компании был второй пилот. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии.

Потерпевший крушение в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, не обладавшей лицензией на авиаперевозки. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова. «Компания (которой принадлежал рухнувший Falcon 10 — прим. URA.RU) лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — сказала Трубникова, слова которой приводит РИА Новости. Она отметила, что владельцем компании был второй пилот. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии.