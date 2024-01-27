У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Самолет не имел права перевозить пассажиров Фото:

Потерпевший крушение в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, не обладавшей лицензией на авиаперевозки. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.

«Компания (которой принадлежал рухнувший Falcon 10 — прим. URA.RU) лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — сказала Трубникова, слова которой приводит РИА Новости. Она отметила, что владельцем компании был второй пилот.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии.

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Потерпевший крушение в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, не обладавшей лицензией на авиаперевозки. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова. «Компания (которой принадлежал рухнувший Falcon 10 — прим. URA.RU) лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — сказала Трубникова, слова которой приводит РИА Новости. Она отметила, что владельцем компании был второй пилот. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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