Выжившие при крушении в Афганистане пилоты вернулись в РФ: первые заявления

Пилот Грачев: самолет сел на пике горы в Афганистане

26 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

По словам пилота, экипажу пришлось жечь шнурки, чтобы спастись от холода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту В Афганистане 21 января разбился бизнес-джет Falcon-10. На борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно выполняло медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву. Выживший пилот Аркадий Грачев позже рассказал, что самолет получилось посадить на пике горы. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за налаживание связей с афганцами, что позволило экипажу спастись. URA.RU приводит первые заявления выживших пилотов. Самолет удалось посадить на пике горы Грачев заявил, что при крушении самолет удалось посадить на пике горы. Он добавил, что экипажу приходилось жечь шнурки, чтобы согреться на морозе и спастись. Кроме того, прибывшие медики выводили выживших по глубокому снегу с высоты четырех тысяч метров. К деревне они шли около пяти часов. Выживший пилот поблагодарил Путина Пилот Грачев поблагодарил Путина за то, что тот наладил связи с властями Афганистана и гражданами страны. Благодаря этому в больницу к раненым членам экипажа приходили делегации афганцев и спрашивали, требуется ли выжившим помощь. Также жители страны тащили экипаж воздушного судна на себе волоком. Разбившийся самолет не перевозил миллион долларов После крушения воздушного судна появилась информация о том, что на борту перевозились деньги в размере 1,2 млн долларов. Пилот заявил, что на Falcon-10 их не было. Подобная информация появилась в связи с тем, что в благодарность за спасение пассажиры дали афганцам личные средства. Как пилот попросил помощи у афганцев, не зная языка Выжившие просили помощи у жителей Афганистана жестами. Позже на борту самолета обнаружили человека, который говорил на английском языке и смог наладить контакт, передает РЕН ТВ. Пилот рассказал о погибших пассажирах В результате трагедии на Falcon-10 погибли двое россиян — Анатолий и Анна Евсюковы. Женщину перевозили из Таиланда в тяжелом состоянии, она находилась в коме во время перелета. При крушении Анна получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее муж находился в хвостовой части воздушного судна, его выбросило из разлома в авиалайнере, и он оказался под крылом. Анатолий был обнаружен только наутро после трагедии, передает RT . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Афганистане 21 января разбился бизнес-джет Falcon-10. На борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно выполняло медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву. Выживший пилот Аркадий Грачев позже рассказал, что самолет получилось посадить на пике горы. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за налаживание связей с афганцами, что позволило экипажу спастись. URA.RU приводит первые заявления выживших пилотов. Грачев заявил, что при крушении самолет удалось посадить на пике горы. Он добавил, что экипажу приходилось жечь шнурки, чтобы согреться на морозе и спастись. Кроме того, прибывшие медики выводили выживших по глубокому снегу с высоты четырех тысяч метров. К деревне они шли около пяти часов. Пилот Грачев поблагодарил Путина за то, что тот наладил связи с властями Афганистана и гражданами страны. Благодаря этому в больницу к раненым членам экипажа приходили делегации афганцев и спрашивали, требуется ли выжившим помощь. Также жители страны тащили экипаж воздушного судна на себе волоком. После крушения воздушного судна появилась информация о том, что на борту перевозились деньги в размере 1,2 млн долларов. Пилот заявил, что на Falcon-10 их не было. Подобная информация появилась в связи с тем, что в благодарность за спасение пассажиры дали афганцам личные средства. Выжившие просили помощи у жителей Афганистана жестами. Позже на борту самолета обнаружили человека, который говорил на английском языке и смог наладить контакт, передает РЕН ТВ. В результате трагедии на Falcon-10 погибли двое россиян — Анатолий и Анна Евсюковы. Женщину перевозили из Таиланда в тяжелом состоянии, она находилась в коме во время перелета. При крушении Анна получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее муж находился в хвостовой части воздушного судна, его выбросило из разлома в авиалайнере, и он оказался под крылом. Анатолий был обнаружен только наутро после трагедии, передает RT.