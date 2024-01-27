Происшествия Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным еще в 2020 году 27 января 2024 в 23:47 Размер текста - 17 + В пресс-службе мэрии заявили, что предлагали жильцам переехать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. «Дом, в котором обрушилась стена в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще в 2020 году», — передает РЕН ТВ заявление пресс-службы. Сообщается, что жильцам пятиэтажки еще четыре года назад предложили расселиться в маневренный фонд, однако те отказались. В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из пятиэтажного дома после разрушения стены в первом подъезде. На место ЧП уже направили автобусы. Эвакуированным людям пообещали обогрев. Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. «Дом, в котором обрушилась стена в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще в 2020 году», — передает РЕН ТВ заявление пресс-службы. Сообщается, что жильцам пятиэтажки еще четыре года назад предложили расселиться в маневренный фонд, однако те отказались. В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из пятиэтажного дома после разрушения стены в первом подъезде. На место ЧП уже направили автобусы. Эвакуированным людям пообещали обогрев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям