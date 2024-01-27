Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным еще в 2020 году

В пресс-службе мэрии заявили, что предлагали жильцам переехать
Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
«Дом, в котором обрушилась стена в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще в 2020 году», — передает РЕН ТВ заявление пресс-службы. Сообщается, что жильцам пятиэтажки еще четыре года назад предложили расселиться в маневренный фонд, однако те отказались.
В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из пятиэтажного дома после разрушения стены в первом подъезде. На место ЧП уже направили автобусы. Эвакуированным людям пообещали обогрев.
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