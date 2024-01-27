27 января 2024

Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным еще в 2020 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, макдональдс ростов-на-дону, здания ростов-на-дону
В пресс-службе мэрии заявили, что предлагали жильцам переехать Фото:

Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Дом, в котором обрушилась стена в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще в 2020 году», — передает РЕН ТВ заявление пресс-службы. Сообщается, что жильцам пятиэтажки еще четыре года назад предложили расселиться в маневренный фонд, однако те отказались.

В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из пятиэтажного дома после разрушения стены в первом подъезде. На место ЧП уже направили автобусы. Эвакуированным людям пообещали обогрев.

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Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. «Дом, в котором обрушилась стена в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще в 2020 году», — передает РЕН ТВ заявление пресс-службы. Сообщается, что жильцам пятиэтажки еще четыре года назад предложили расселиться в маневренный фонд, однако те отказались. В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из пятиэтажного дома после разрушения стены в первом подъезде. На место ЧП уже направили автобусы. Эвакуированным людям пообещали обогрев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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