Жильцов пятиэтажного дома в Ростове эвакуировали из-за обрушения стены

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Обрушение стены жилого дома по адресу Байкальская, 37. Екатеринбург, жилой дом, стена, обрушение дома, улица байкальская37
Из пятиэтажного дома эвакуировали 80 жильцов из-за разрушения стены Фото:

В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из жилого пятиэтажного дома в связи разрушением стены в первом подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда <…> жилого дома. Проведена эвакуация 80 человек», — передает ТАСС. Отмечается, что разрушение стены происходит в пятиэтажном доме с тремя подъездами.

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В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из жилого пятиэтажного дома в связи разрушением стены в первом подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. «Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда <…> жилого дома. Проведена эвакуация 80 человек», — передает ТАСС. Отмечается, что разрушение стены происходит в пятиэтажном доме с тремя подъездами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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