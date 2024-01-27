Жильцов пятиэтажного дома в Ростове эвакуировали из-за обрушения стены

Из пятиэтажного дома эвакуировали 80 жильцов из-за разрушения стены
В Ростове-на-Дону эвакуировали 80 жильцов из жилого пятиэтажного дома в связи разрушением стены в первом подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
«Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда <…> жилого дома. Проведена эвакуация 80 человек», — передает ТАСС. Отмечается, что разрушение стены происходит в пятиэтажном доме с тремя подъездами.
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