27 января 2024

Россиянин попал в британскую тюрьму за попытку ввезти нелегалов во Францию

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Николай Кузнецов находится в британской тюрьме, сообщают СМИ Фото:

Россиянин Николай Кузнецов, который перевозил нелегалов из Великобритании во Францию, был пойман сотрудниками пограничной службы. Он приговорен к почти четырем с половиной годам тюремного заключения, сообщает британское интернет-издание The Independent.

«Пока пограничники обыскивали его трейлер, внутри были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители. Кузнецов признал себя виновным при первой же возможности. Он был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения», — говорится в материале.

Кузнецов пытался перевезти нелегалов из Великобритании во Францию. Отмечается, что заключение под стражу россиянина — это своего рода сигнал Британии, что страна борется с потоком нелегалов.

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Россиянин Николай Кузнецов, который перевозил нелегалов из Великобритании во Францию, был пойман сотрудниками пограничной службы. Он приговорен к почти четырем с половиной годам тюремного заключения, сообщает британское интернет-издание The Independent. «Пока пограничники обыскивали его трейлер, внутри были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители. Кузнецов признал себя виновным при первой же возможности. Он был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения», — говорится в материале. Кузнецов пытался перевезти нелегалов из Великобритании во Францию. Отмечается, что заключение под стражу россиянина — это своего рода сигнал Британии, что страна борется с потоком нелегалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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