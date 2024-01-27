Россиянин попал в британскую тюрьму за попытку ввезти нелегалов во Францию

28 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Николай Кузнецов находится в британской тюрьме, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянин Николай Кузнецов, который перевозил нелегалов из Великобритании во Францию, был пойман сотрудниками пограничной службы. Он приговорен к почти четырем с половиной годам тюремного заключения, сообщает британское интернет-издание The Independent. «Пока пограничники обыскивали его трейлер, внутри были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители. Кузнецов признал себя виновным при первой же возможности. Он был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения», — говорится в материале . Кузнецов пытался перевезти нелегалов из Великобритании во Францию. Отмечается, что заключение под стражу россиянина — это своего рода сигнал Британии, что страна борется с потоком нелегалов.

Россиянин Николай Кузнецов, который перевозил нелегалов из Великобритании во Францию, был пойман сотрудниками пограничной службы. Он приговорен к почти четырем с половиной годам тюремного заключения, сообщает британское интернет-издание The Independent. «Пока пограничники обыскивали его трейлер, внутри были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители. Кузнецов признал себя виновным при первой же возможности. Он был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения», — говорится в материале. Кузнецов пытался перевезти нелегалов из Великобритании во Францию. Отмечается, что заключение под стражу россиянина — это своего рода сигнал Британии, что страна борется с потоком нелегалов.