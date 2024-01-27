Россиянин попал в британскую тюрьму за попытку ввезти нелегалов во Францию

Россиянин Николай Кузнецов, который перевозил нелегалов из Великобритании во Францию, был пойман сотрудниками пограничной службы. Он приговорен к почти четырем с половиной годам тюремного заключения, сообщает британское интернет-издание The Independent.
«Пока пограничники обыскивали его трейлер, внутри были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители. Кузнецов признал себя виновным при первой же возможности. Он был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения», — говорится в
Кузнецов пытался перевезти нелегалов из Великобритании во Францию. Отмечается, что заключение под стражу россиянина — это своего рода сигнал Британии, что страна борется с потоком нелегалов.
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