27 января 2024
26 января 2024

Екатеринбургская прокуратура начала проверку из-за паровозика, сбившего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона Фото:

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит информацию о том, что детский паровозик наехал на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о травмировании подростка в ЦПКиО имени Маяковского», — говорится в telegram-канале областной прокуратуры. По предварительной информации, 13-летний подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел подростка, попытался избежать столкновения и резко повернул в другую сторону, однако ребенка задело зеркалом заднего вида, от чего он упал на тротуар.

Подросток доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги, однако точный диагноз врачи поставят после обследования. Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона по обеспечению безопасности гостей ЦПКиО при оказании услуг.

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Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит информацию о том, что детский паровозик наехал на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о травмировании подростка в ЦПКиО имени Маяковского», — говорится в telegram-канале областной прокуратуры. По предварительной информации, 13-летний подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел подростка, попытался избежать столкновения и резко повернул в другую сторону, однако ребенка задело зеркалом заднего вида, от чего он упал на тротуар. Подросток доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги, однако точный диагноз врачи поставят после обследования. Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона по обеспечению безопасности гостей ЦПКиО при оказании услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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