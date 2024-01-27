Екатеринбургская прокуратура начала проверку из-за паровозика, сбившего ребенка

28 января 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит информацию о том, что детский паровозик наехал на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о травмировании подростка в ЦПКиО имени Маяковского», — говорится в telegram-канале областной прокуратуры. По предварительной информации, 13-летний подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел подростка, попытался избежать столкновения и резко повернул в другую сторону, однако ребенка задело зеркалом заднего вида, от чего он упал на тротуар. Подросток доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги, однако точный диагноз врачи поставят после обследования. Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона по обеспечению безопасности гостей ЦПКиО при оказании услуг.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит информацию о том, что детский паровозик наехал на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о травмировании подростка в ЦПКиО имени Маяковского», — говорится в telegram-канале областной прокуратуры. По предварительной информации, 13-летний подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел подростка, попытался избежать столкновения и резко повернул в другую сторону, однако ребенка задело зеркалом заднего вида, от чего он упал на тротуар. Подросток доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги, однако точный диагноз врачи поставят после обследования. Прокуратура даст оценку действиям руководства парка и владельца аттракциона по обеспечению безопасности гостей ЦПКиО при оказании услуг.