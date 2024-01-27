27 января 2024
26 января 2024

В главном парке Екатеринбурга детский паровозик наехал на ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, парк маяковского, октябрьский район
Пострадавший подросток госпитализирован Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге водитель детского паровозика наехал на 13-летнего мальчика. Ребенок с травмами госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель детского паровозика, двигаясь по территории парка Маяковского, допустил наезд на пешехода — мальчика 13 лет. С травмами головы и ног ребенок доставлен в 9 ДГКБ, медики оказывают ему необходимую помощь», — говорится в telegram-канале областного ГИБДД.

Госавтоинспекторы проводят проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

Фото:
Фото:

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге водитель детского паровозика наехал на 13-летнего мальчика. Ребенок с травмами госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель детского паровозика, двигаясь по территории парка Маяковского, допустил наезд на пешехода — мальчика 13 лет. С травмами головы и ног ребенок доставлен в 9 ДГКБ, медики оказывают ему необходимую помощь», — говорится в telegram-канале областного ГИБДД. Госавтоинспекторы проводят проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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