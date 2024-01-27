Пострадавший подросток госпитализирован
В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге водитель детского паровозика наехал на 13-летнего мальчика. Ребенок с травмами госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель детского паровозика, двигаясь по территории парка Маяковского, допустил наезд на пешехода — мальчика 13 лет. С травмами головы и ног ребенок доставлен в 9 ДГКБ, медики оказывают ему необходимую помощь», — говорится в telegram-канале областного ГИБДД.
Госавтоинспекторы проводят проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
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