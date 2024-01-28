В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, отдых, юг, туризм
Беловежские соглашения были предательскими, рассказал Владимир Константинов Фото:

Власти Крыма хотят признать те годы, в течение которых полуостров был в составе Украины (1991 — 2014), незаконными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс „развода“ союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, так же как и развал Советского Союза», — заявил РИА Новости Владимир Константинов.

Новость по теме
Крым проголосовал за выход из состава Украины 33 года назад: как это было

Он отметил, что сейчас специальная рабочая группа введет расследование по признанию договора от 1954 незаконным. Именно по нему Крым вошел в состав УССР. Константинов считает, что тогда это произошло вопреки закону.

После развала Советского Союза в Крыму прошел референдум. Был поднят вопрос о независимости полуострова. Большинство жителей Крыма высказались за эту идею. Такой же референдум прошел и в Севастополе.

Однако Крым тогда не смог стать частью России. Этим воспользовались украинские власти, которые присоединили территорию. В 2014 году после референдума полуостров вернулся в «родную гавань», как заявлял президент РФ Владимир Путин.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что сейчас получить власть над Крымом хочет не только Украина, но и Запад. По его словам, Крым имеет стратегическую роль для недружественных РФ государств, сообщают argumenti.ru.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Крыма хотят признать те годы, в течение которых полуостров был в составе Украины (1991 — 2014), незаконными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс „развода“ союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, так же как и развал Советского Союза», — заявил РИА Новости Владимир Константинов. Он отметил, что сейчас специальная рабочая группа введет расследование по признанию договора от 1954 незаконным. Именно по нему Крым вошел в состав УССР. Константинов считает, что тогда это произошло вопреки закону. После развала Советского Союза в Крыму прошел референдум. Был поднят вопрос о независимости полуострова. Большинство жителей Крыма высказались за эту идею. Такой же референдум прошел и в Севастополе. Однако Крым тогда не смог стать частью России. Этим воспользовались украинские власти, которые присоединили территорию. В 2014 году после референдума полуостров вернулся в «родную гавань», как заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что сейчас получить власть над Крымом хочет не только Украина, но и Запад. По его словам, Крым имеет стратегическую роль для недружественных РФ государств, сообщают argumenti.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...