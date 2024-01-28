В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

28 января 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Беловежские соглашения были предательскими, рассказал Владимир Константинов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Власти Крыма хотят признать те годы, в течение которых полуостров был в составе Украины (1991 — 2014), незаконными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс „развода“ союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, так же как и развал Советского Союза», — заявил РИА Новости Владимир Константинов. Новость по теме Крым проголосовал за выход из состава Украины 33 года назад: как это было Он отметил, что сейчас специальная рабочая группа введет расследование по признанию договора от 1954 незаконным. Именно по нему Крым вошел в состав УССР. Константинов считает, что тогда это произошло вопреки закону. После развала Советского Союза в Крыму прошел референдум. Был поднят вопрос о независимости полуострова. Большинство жителей Крыма высказались за эту идею. Такой же референдум прошел и в Севастополе. Однако Крым тогда не смог стать частью России. Этим воспользовались украинские власти, которые присоединили территорию. В 2014 году после референдума полуостров вернулся в «родную гавань», как заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что сейчас получить власть над Крымом хочет не только Украина, но и Запад. По его словам, Крым имеет стратегическую роль для недружественных РФ государств, сообщают argumenti.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Крыма хотят признать те годы, в течение которых полуостров был в составе Украины (1991 — 2014), незаконными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс „развода“ союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, так же как и развал Советского Союза», — заявил РИА Новости Владимир Константинов. Он отметил, что сейчас специальная рабочая группа введет расследование по признанию договора от 1954 незаконным. Именно по нему Крым вошел в состав УССР. Константинов считает, что тогда это произошло вопреки закону. После развала Советского Союза в Крыму прошел референдум. Был поднят вопрос о независимости полуострова. Большинство жителей Крыма высказались за эту идею. Такой же референдум прошел и в Севастополе. Однако Крым тогда не смог стать частью России. Этим воспользовались украинские власти, которые присоединили территорию. В 2014 году после референдума полуостров вернулся в «родную гавань», как заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что сейчас получить власть над Крымом хочет не только Украина, но и Запад. По его словам, Крым имеет стратегическую роль для недружественных РФ государств, сообщают argumenti.ru.