Власти Крыма раскрыли последствия передачи полуострова УССР

Передача Крыма в состав Украинской ССР (УССР) в 1954 году была сопряжена с большим количеством нарушений и игнорирования существовавшего тогда законодательства. Об этом рассказал глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.
«Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — передает слова Константинова РИА Новости. Он назвал эту передачу «пресловутой» и отметил, что не видит причин, мешавших провести эту процедуру в соответствии с законом.
Руководство СССР передавало Крым Украинской ССР, ссылаясь на несуществующий документ, сказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В указе президиума Верховного совета СССР говорилось о передаче Крымской области на основании совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР, однако такого документа на самом деле не было.
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