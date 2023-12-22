Власти Крыма раскрыли последствия передачи полуострова УССР

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров был отдан УССР с нарушениями

23 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Крым был передан УССР с большими нарушениями закона, заявил Владимир Константинов Фото: Виталий Страхов © URA.RU Передача Крыма в состав Украинской ССР (УССР) в 1954 году была сопряжена с большим количеством нарушений и игнорирования существовавшего тогда законодательства. Об этом рассказал глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. «Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — передает слова Константинова РИА Новости. Он назвал эту передачу «пресловутой» и отметил, что не видит причин, мешавших провести эту процедуру в соответствии с законом. Руководство СССР передавало Крым Украинской ССР, ссылаясь на несуществующий документ, сказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В указе президиума Верховного совета СССР говорилось о передаче Крымской области на основании совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР, однако такого документа на самом деле не было.

Передача Крыма в состав Украинской ССР (УССР) в 1954 году была сопряжена с большим количеством нарушений и игнорирования существовавшего тогда законодательства. Об этом рассказал глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. «Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — передает слова Константинова РИА Новости. Он назвал эту передачу «пресловутой» и отметил, что не видит причин, мешавших провести эту процедуру в соответствии с законом. Руководство СССР передавало Крым Украинской ССР, ссылаясь на несуществующий документ, сказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В указе президиума Верховного совета СССР говорилось о передаче Крымской области на основании совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР, однако такого документа на самом деле не было.