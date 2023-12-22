22 декабря 2023

Власти Крыма раскрыли последствия передачи полуострова УССР

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров был отдан УССР с нарушениями
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Крым был передан УССР с большими нарушениями закона, заявил Владимир Константинов Фото:

Передача Крыма в состав Украинской ССР (УССР) в 1954 году была сопряжена с большим количеством нарушений и игнорирования существовавшего тогда законодательства. Об этом рассказал глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

«Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — передает слова Константинова РИА Новости. Он назвал эту передачу «пресловутой» и отметил, что не видит причин, мешавших провести эту процедуру в соответствии с законом.

Руководство СССР передавало Крым Украинской ССР, ссылаясь на несуществующий документ, сказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В указе президиума Верховного совета СССР говорилось о передаче Крымской области на основании совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР, однако такого документа на самом деле не было.

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Передача Крыма в состав Украинской ССР (УССР) в 1954 году была сопряжена с большим количеством нарушений и игнорирования существовавшего тогда законодательства. Об этом рассказал глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. «Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — передает слова Константинова РИА Новости. Он назвал эту передачу «пресловутой» и отметил, что не видит причин, мешавших провести эту процедуру в соответствии с законом. Руководство СССР передавало Крым Украинской ССР, ссылаясь на несуществующий документ, сказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В указе президиума Верховного совета СССР говорилось о передаче Крымской области на основании совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР, однако такого документа на самом деле не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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