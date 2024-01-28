Прокуратура Химок взяла под контроль дело о нападении на журналистку «Известий»

Прокуратура Химок приступила к расследованию нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову. Инцидент произошел во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой.
«Прокуратура города Химки взяла под контроль дело о нападении на Наталью Графчикову», — сообщает газета «Известия». Нападение произошло во время семинара Инны Тлиашиновой.
Во время съемки материала про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча 27 января корреспондентка из газеты «Известия» столкнулась с проблемами. Охранники скрутили ее, а ее оператора атаковали несколько человек. Журналистку выбросили за дверь без обуви. На улице охранник стал угрожать и душить ее, пытаясь отобрать телефон. У журналистки ссадины и ушибы в области головы, возможно, даже сотрясение мозга. Организаторы семинара отреагировали на произошедшее, заявив, что не хотели привлекать внимания налоговой и уже удалили все записи с камер.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.