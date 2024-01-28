Прокуратура Химок взяла под контроль дело о нападении на журналистку «Известий»

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия
Прокуратура Химок начала расследование нападения на журналистку Наталью Графчикову Фото:

Прокуратура Химок приступила к расследованию нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову. Инцидент произошел во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой.

«Прокуратура города Химки взяла под контроль дело о нападении на Наталью Графчикову», — сообщает газета «Известия». Нападение произошло во время семинара Инны Тлиашиновой.

Во время съемки материала про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча 27 января корреспондентка из газеты «Известия» столкнулась с проблемами. Охранники скрутили ее, а ее оператора атаковали несколько человек. Журналистку выбросили за дверь без обуви. На улице охранник стал угрожать и душить ее, пытаясь отобрать телефон. У журналистки ссадины и ушибы в области головы, возможно, даже сотрясение мозга. Организаторы семинара отреагировали на произошедшее, заявив, что не хотели привлекать внимания налоговой и уже удалили все записи с камер.

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Прокуратура Химок приступила к расследованию нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову. Инцидент произошел во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. «Прокуратура города Химки взяла под контроль дело о нападении на Наталью Графчикову», — сообщает газета «Известия». Нападение произошло во время семинара Инны Тлиашиновой. Во время съемки материала про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча 27 января корреспондентка из газеты «Известия» столкнулась с проблемами. Охранники скрутили ее, а ее оператора атаковали несколько человек. Журналистку выбросили за дверь без обуви. На улице охранник стал угрожать и душить ее, пытаясь отобрать телефон. У журналистки ссадины и ушибы в области головы, возможно, даже сотрясение мозга. Организаторы семинара отреагировали на произошедшее, заявив, что не хотели привлекать внимания налоговой и уже удалили все записи с камер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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