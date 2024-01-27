27 января 2024
26 января 2024

Следователи заинтересовались паровозиком, сбившем ребенка в парке Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи проверят инцидент на наличие признаков преступления Фото:

Следователи из екатеринбургского отдела СУ СК России по Свердловской области организуют проверку сообщений о паровозике, сбившем 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения об инциденте с подростком в парке культуры и отдыха», — говорится в сообщении в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области.

Следователи проведут процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас опрашиваются свидетели и изучается надлежащая документация.

Инцидент произошел утром 28 января. Подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел его и, пытаясь избежать столкновения, резко повернул в другую сторону, задев ребенка зеркалом дальнего вида. Мальчик находится в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку.

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Следователи из екатеринбургского отдела СУ СК России по Свердловской области организуют проверку сообщений о паровозике, сбившем 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского. Об этом сообщили в региональном ведомстве. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения об инциденте с подростком в парке культуры и отдыха», — говорится в сообщении в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области. Следователи проведут процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас опрашиваются свидетели и изучается надлежащая документация. Инцидент произошел утром 28 января. Подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель паровозика не сразу увидел его и, пытаясь избежать столкновения, резко повернул в другую сторону, задев ребенка зеркалом дальнего вида. Мальчик находится в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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