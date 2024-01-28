Полиция задержала участников «Би-2» после суда

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Концерт БИ-2 в ДИВСе. Екатеринбург, лева би-2, би-2, шура би-2, бортник егор, уман александр
Участники группы «Би-2» находятся под стражей на острове Пхукет, пишет Baza Фото:

Участники группы «Би-2» были задержаны полицией после завершения суда. Они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде.

«Музыканты из группы „Би-2“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент участники группы находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет. Газета «Известия» сообщает, что участников группы вскоре депортируют. Музыканты «Би-2» не обратились за помощью в российское загранучреждение. Они признали себя виновными в проведении несогласованного концерта, что является нарушением иммиграционного законодательства.

Обновлено 15:49. Участники группы «Би-2» вышли на связь. Они сообщили, что концерты проходили с согласия местных организаторов, но их задержали из-за неправильно оформленных документов.

После концерта 25 января артистов задержали и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда музыкантов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания, где находятся в настоящее время. Связи с ними нет. В будущем их планируют перевезти в Бангкок, где они должны решить вопрос о своем пребывании в Таиланде

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Участники группы «Би-2» были задержаны полицией после завершения суда. Они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде. «Музыканты из группы „Би-2“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент участники группы находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет. Газета «Известия» сообщает, что участников группы вскоре депортируют. Музыканты «Би-2» не обратились за помощью в российское загранучреждение. Они признали себя виновными в проведении несогласованного концерта, что является нарушением иммиграционного законодательства. Обновлено 15:49. Участники группы «Би-2» вышли на связь. Они сообщили, что концерты проходили с согласия местных организаторов, но их задержали из-за неправильно оформленных документов. После концерта 25 января артистов задержали и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда музыкантов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания, где находятся в настоящее время. Связи с ними нет. В будущем их планируют перевезти в Бангкок, где они должны решить вопрос о своем пребывании в Таиланде
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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