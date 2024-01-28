Полиция задержала участников «Би-2» после суда

28 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Участники группы «Би-2» находятся под стражей на острове Пхукет, пишет Baza Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Участники группы «Би-2» были задержаны полицией после завершения суда. Они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде. «Музыканты из группы „Би-2“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент участники группы находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет. Газета «Известия» сообщает, что участников группы вскоре депортируют. Музыканты «Би-2» не обратились за помощью в российское загранучреждение. Они признали себя виновными в проведении несогласованного концерта, что является нарушением иммиграционного законодательства. Обновлено 15:49. Участники группы «Би-2» вышли на связь. Они сообщили, что концерты проходили с согласия местных организаторов, но их задержали из-за неправильно оформленных документов. После концерта 25 января артистов задержали и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда музыкантов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания, где находятся в настоящее время. Связи с ними нет. В будущем их планируют перевезти в Бангкок, где они должны решить вопрос о своем пребывании в Таиланде Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники группы «Би-2» были задержаны полицией после завершения суда. Они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде. «Музыканты из группы „Би-2“ задержаны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в данный момент участники группы находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет. Газета «Известия» сообщает, что участников группы вскоре депортируют. Музыканты «Би-2» не обратились за помощью в российское загранучреждение. Они признали себя виновными в проведении несогласованного концерта, что является нарушением иммиграционного законодательства. Обновлено 15:49. Участники группы «Би-2» вышли на связь. Они сообщили, что концерты проходили с согласия местных организаторов, но их задержали из-за неправильно оформленных документов. После концерта 25 января артистов задержали и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда музыкантов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания, где находятся в настоящее время. Связи с ними нет. В будущем их планируют перевезти в Бангкок, где они должны решить вопрос о своем пребывании в Таиланде