28 января 2024

Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп планирует принять пакет помощи Украине после своей победы на выборах Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп просит республиканцев не поддерживать на голосовании пакет помощи для Украины. Американское издание CNN со ссылкой на источники сообщает, что этот вопрос политик хочет решить в ноябре 2024 года после своей победы на президентских выборах.

«Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Политик хочет отложить этот вопрос до своей потенциальной победы на президентских выборах, а уже затем принять пакет помощи», — передает CNN информацию от источников.

По мнению издания, Трамп тем самым хочет показать уязвимость нынешнего лидера США Джо Байдена. В настоящее время новый пакет помощи Украине не принят и его дальнейшая судьба неизвестна.

США предоставили Украине последний пакет помощи в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Причина в политических разногласиях в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним.

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Экс-президент США Дональд Трамп просит республиканцев не поддерживать на голосовании пакет помощи для Украины. Американское издание CNN со ссылкой на источники сообщает, что этот вопрос политик хочет решить в ноябре 2024 года после своей победы на президентских выборах. «Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Политик хочет отложить этот вопрос до своей потенциальной победы на президентских выборах, а уже затем принять пакет помощи», — передает CNN информацию от источников. По мнению издания, Трамп тем самым хочет показать уязвимость нынешнего лидера США Джо Байдена. В настоящее время новый пакет помощи Украине не принят и его дальнейшая судьба неизвестна. США предоставили Украине последний пакет помощи в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Причина в политических разногласиях в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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