28 января 2024

Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский отчитался о доходах и расходах своей семьи Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл доходы за 2022 год. Об этом сообщили в его офисе.

«Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 млн гривен (более 98 тысяч долларов — прим. URA.RU)», — указано в сообщении офиса президента Украины, опубликованном на официальном сайте.

Согласно данным офиса Зеленского, в 2021 году доходы его и семьи составили около 11 млн гривен, то есть свыше 290 тысяч долларов. Половину от этой суммы составляет зарплата президента, остальное — это доходы от имущества и банковских вкладов. В 2021—2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло, отметили представители офиса главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл доходы за 2022 год. Об этом сообщили в его офисе. «Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 млн гривен (более 98 тысяч долларов — прим. URA.RU)», — указано в сообщении офиса президента Украины, опубликованном на официальном сайте. Согласно данным офиса Зеленского, в 2021 году доходы его и семьи составили около 11 млн гривен, то есть свыше 290 тысяч долларов. Половину от этой суммы составляет зарплата президента, остальное — это доходы от имущества и банковских вкладов. В 2021—2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло, отметили представители офиса главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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