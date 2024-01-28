Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл доходы за 2022 год. Об этом сообщили в его офисе.
«Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 млн гривен (более 98 тысяч долларов — прим. URA.RU)», — указано в сообщении офиса президента Украины, опубликованном на официальном сайте.
Согласно данным офиса Зеленского, в 2021 году доходы его и семьи составили около 11 млн гривен, то есть свыше 290 тысяч долларов. Половину от этой суммы составляет зарплата президента, остальное — это доходы от имущества и банковских вкладов. В 2021—2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло, отметили представители офиса главы государства.
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