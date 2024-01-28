Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге предлагают токарю и машинисту

29 января 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Токарям в Екатеринбурге готовы платить от 160 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одни из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге за январь доступны токарю-расточнику, машинисту экскаватора, обрубщику и уборщику. Специалистам готовы платить до 160 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Опытному токарю-расточнику предлагают от 160 тысяч рублей ежемесячно. Работа предполагает вахтовый метод по графику 30 дней через 15 или 60 дней через 30. Машинисту экскаватора доступен заработок до 160 тысяч рублей, если специалист имеет опыт работы на аналогичной должности и знание технической части спецтехники. Доход до 110 тысяч рублей предлагают обрубщику, от которого требуют опыт и умение пользоваться угловой шлифовальной машиной», — говорится в сообщении. Рейтинг январских высокооплачиваемых вакансий закрывает уборщик производственных помещений. За вахту 45 дней через 45 кандидату подготовили заработную плату до 103 тысяч рублей. Более 80% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Треть горожан мечтают о доходе в 70-100 тысяч рублей.

Одни из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге за январь доступны токарю-расточнику, машинисту экскаватора, обрубщику и уборщику. Специалистам готовы платить до 160 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Опытному токарю-расточнику предлагают от 160 тысяч рублей ежемесячно. Работа предполагает вахтовый метод по графику 30 дней через 15 или 60 дней через 30. Машинисту экскаватора доступен заработок до 160 тысяч рублей, если специалист имеет опыт работы на аналогичной должности и знание технической части спецтехники. Доход до 110 тысяч рублей предлагают обрубщику, от которого требуют опыт и умение пользоваться угловой шлифовальной машиной», — говорится в сообщении. Рейтинг январских высокооплачиваемых вакансий закрывает уборщик производственных помещений. За вахту 45 дней через 45 кандидату подготовили заработную плату до 103 тысяч рублей. Более 80% жителей Екатеринбурга ждут увеличения размера зарплаты в 2024 году. Треть горожан мечтают о доходе в 70-100 тысяч рублей.