28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Бизнесмен из Сочи ищет инвестора для строительства эко-отеля в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В приоритете для строительства территории термальных комплексов, сказал Вадим Палий Фото:

Владелец сети эко-отелей «Счастье» Вадим Палий из Сочи ищет инвестора для возведения нового гостиничного комплекса в Тюменской области. По словам бизнесмена, предпочтение будет отдано площадкам на территориях термальных комплексов.

«Тюмень для нас один из самых приоритетных регионов, в том числе по аналитике рынка туризма. Сейчас ведем переговоры, чтобы открыть здесь комплекс „Счастье в Тюмени“. В приоритете будут площадки на базе термального комплекса», — поделился планами Палий с РБК Тюмень.

Бизнесмен добавил, что порог вхождения в проект составляет от 50 миллионов рублей. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами.

За первые три квартала 2023 года Тюменскую область посетило 2,8 миллиона туристов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 17%. Средний чек поездки в регион варьируется от 16 до 30 тысяч рублей, цена зависит от ее длительности и целей.

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Владелец сети эко-отелей «Счастье» Вадим Палий из Сочи ищет инвестора для возведения нового гостиничного комплекса в Тюменской области. По словам бизнесмена, предпочтение будет отдано площадкам на территориях термальных комплексов. «Тюмень для нас один из самых приоритетных регионов, в том числе по аналитике рынка туризма. Сейчас ведем переговоры, чтобы открыть здесь комплекс „Счастье в Тюмени“. В приоритете будут площадки на базе термального комплекса», — поделился планами Палий с РБК Тюмень. Бизнесмен добавил, что порог вхождения в проект составляет от 50 миллионов рублей. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. За первые три квартала 2023 года Тюменскую область посетило 2,8 миллиона туристов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 17%. Средний чек поездки в регион варьируется от 16 до 30 тысяч рублей, цена зависит от ее длительности и целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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