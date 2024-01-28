Политика Власть Главный дорожник Челябинска ушел в отставку Глава КДХ мэрии Челябинска Кожевников подал в отставку 29 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Николай Кожевников уступает пост главы КДХ более подготовленному чиновнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников подал заявление об отставке. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе мэрии областного центра. «Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев», — пояснили в пресс-службе. Отставке предшествовал снежный коллапс и беспрецедентные проблемы с транспортом в Челябинске, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия властям пришлось ликвидировать практически до конца января. Ближайшая неделя в Челябинске вновь ожидается снежной. Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников подал заявление об отставке. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе мэрии областного центра. «Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев», — пояснили в пресс-службе. Отставке предшествовал снежный коллапс и беспрецедентные проблемы с транспортом в Челябинске, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия властям пришлось ликвидировать практически до конца января. Ближайшая неделя в Челябинске вновь ожидается снежной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям