Главный дорожник Челябинска ушел в отставку

Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников подал заявление об отставке. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе мэрии областного центра.
«Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев», — пояснили в пресс-службе.
Отставке предшествовал снежный коллапс и беспрецедентные проблемы с транспортом в Челябинске, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия властям пришлось ликвидировать практически до конца января. Ближайшая неделя в Челябинске вновь ожидается снежной.
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