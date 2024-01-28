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Главный дорожник Челябинска ушел в отставку

Глава КДХ мэрии Челябинска Кожевников подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, кожевников николай
Николай Кожевников уступает пост главы КДХ более подготовленному чиновнику Фото:

Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников подал заявление об отставке. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе мэрии областного центра.

«Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев», — пояснили в пресс-службе.

Отставке предшествовал снежный коллапс и беспрецедентные проблемы с транспортом в Челябинске, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия властям пришлось ликвидировать практически до конца января. Ближайшая неделя в Челябинске вновь ожидается снежной.

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Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников подал заявление об отставке. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе мэрии областного центра. «Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Николай Кожевников уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев», — пояснили в пресс-службе. Отставке предшествовал снежный коллапс и беспрецедентные проблемы с транспортом в Челябинске, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия властям пришлось ликвидировать практически до конца января. Ближайшая неделя в Челябинске вновь ожидается снежной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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