Первый кандидат на пост мэра Кургана подал документы на конкурс

29 января 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Алексей Асташин прилетел из Краснодара и подал документы на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый претендент на место главы Кургана Алексей Асташин подал документы для участия в конкурсе по выборам главы города. Ранее он сомневался в участии из-за невозможности представления документов в электронном формате, так как находится в Краснодаре. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Подал документы на конкурс. Только что комиссия приняла все документы», — отметил Асташин. При этом он сообщил, что у него были небольшие проблемы с подготовкой одной из справок, но, в итоге, получить к вечеру 29 января ее удалось. Ранее URA.RU писало, что Асташин до 2009 года был советником первого мэра Кургана Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Конкурс по сбору кандидатур на должность главы был опубликован 18 января. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января по 1 февраля. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

Первый претендент на место главы Кургана Алексей Асташин подал документы для участия в конкурсе по выборам главы города. Ранее он сомневался в участии из-за невозможности представления документов в электронном формате, так как находится в Краснодаре. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Подал документы на конкурс. Только что комиссия приняла все документы», — отметил Асташин. При этом он сообщил, что у него были небольшие проблемы с подготовкой одной из справок, но, в итоге, получить к вечеру 29 января ее удалось. Ранее URA.RU писало, что Асташин до 2009 года был советником первого мэра Кургана Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Конкурс по сбору кандидатур на должность главы был опубликован 18 января. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января по 1 февраля. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.