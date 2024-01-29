Шойгу доложили о создании уникального центра биозащиты

В Подмосковье в одном из исследовательских центров при Минобороны РФ разрабатывается экспериментальная база, занимающейся областью биологической защиты. Ход работ лично проверил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. <…> В настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Они обеспечат создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты», — уточнили в ведомстве. В качестве результатов работы в области биологической защиты называли создание вакцины от коронавирусной инфекции, гриппа и лихорадки Эбола.
Во времена распространения COVID-19 институт при Минобороны активно занимался разработкой соответствующей вакцины. Военные также анализируют деятельность западных ученых с целью поддержания безопасности. Они обращают внимание на биологические исследования.
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