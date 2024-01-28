Пермские санатории вошли в десятку самых популярных в стране

29 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В 2023 году количество отдыхающих на пермских курортах выросло на 1,6% Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский край занял десятую строчку рейтинга регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты Прикамья посетили 151 тысяча человек. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Десятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занял Пермский край — 151 тысяча человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 1,6%. По этому параметру, край расположился на восьмом месте в топ-10», — сказано в исследовании. Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ключи» и «Усть-Качка». Они славятся лечением на основе минеральной воды и грязей, отмечают аналитики. Также популярностью пользуется курорт «Уральская Венеция», так как здесь лечат заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. В рейтинге топ-10 регионов по количеству отдыхающих первое место заняли курорты Краснодарского края, которые за год посетили 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч человек. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек. Ранее URA.RU рассказало, что за 2023 год в пермских санаториях выросла стоимость лечения. Путевки подорожали на 15%.

Пермский край занял десятую строчку рейтинга регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты Прикамья посетили 151 тысяча человек. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Десятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занял Пермский край — 151 тысяча человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 1,6%. По этому параметру, край расположился на восьмом месте в топ-10», — сказано в исследовании. Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ключи» и «Усть-Качка». Они славятся лечением на основе минеральной воды и грязей, отмечают аналитики. Также популярностью пользуется курорт «Уральская Венеция», так как здесь лечат заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. В рейтинге топ-10 регионов по количеству отдыхающих первое место заняли курорты Краснодарского края, которые за год посетили 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч человек. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек. Ранее URA.RU рассказало, что за 2023 год в пермских санаториях выросла стоимость лечения. Путевки подорожали на 15%.