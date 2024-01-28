Депздрав ХМАО озвучил статистику самых распространенных видов онкологии

Депздрав ХМАО: самые распространенные виды рака у жителей округа

29 января 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В 2023 году врачи диагностировали рак почти у 5 000 жителей ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Окружной департамент здравоохранения ХМАО перечислил самые распространенные разновидности рака, которые были диагностированы у жителей округа в 2023 году. «В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», — сообщил Депздрав на официальной странице. В 2023 году врачи ХМАО диагностировали онкологию почти у пяти тысяч пациентов. В 60% случаев рак выявили на ранней стадии. Главный онколог Югры Евгений Билан посоветовал регулярно проходить медобследование и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов: резкой потери веса, снижении аппетита, кровотечениях из внутренних органов, уплотнении и увеличении лимфоузлов, необъяснимого ухудшения самочувствия, зрения, слуха, координации, длительном ощущении дискомфорта в каком-либо органе и др. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте хирурги-онкологи удалили редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами.Они использовали инновационный метод — гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Окружной департамент здравоохранения ХМАО перечислил самые распространенные разновидности рака, которые были диагностированы у жителей округа в 2023 году. «В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», — сообщил Депздрав на официальной странице. В 2023 году врачи ХМАО диагностировали онкологию почти у пяти тысяч пациентов. В 60% случаев рак выявили на ранней стадии. Главный онколог Югры Евгений Билан посоветовал регулярно проходить медобследование и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов: резкой потери веса, снижении аппетита, кровотечениях из внутренних органов, уплотнении и увеличении лимфоузлов, необъяснимого ухудшения самочувствия, зрения, слуха, координации, длительном ощущении дискомфорта в каком-либо органе и др. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте хирурги-онкологи удалили редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами.Они использовали инновационный метод — гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию.