Депздрав ХМАО озвучил статистику самых распространенных видов онкологии

В ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Окружной департамент здравоохранения ХМАО перечислил самые распространенные разновидности рака, которые были диагностированы у жителей округа в 2023 году.
«В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», — сообщил Депздрав на официальной странице.
В 2023 году врачи ХМАО диагностировали онкологию почти у пяти тысяч пациентов. В 60% случаев рак выявили на ранней стадии. Главный онколог Югры Евгений Билан посоветовал регулярно проходить медобследование и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов: резкой потери веса, снижении аппетита, кровотечениях из внутренних органов, уплотнении и увеличении лимфоузлов, необъяснимого ухудшения самочувствия, зрения, слуха, координации, длительном ощущении дискомфорта в каком-либо органе и др.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте хирурги-онкологи удалили редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами.Они использовали инновационный метод — гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию.
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