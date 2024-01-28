28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Депздрав ХМАО озвучил статистику самых распространенных видов онкологии

Депздрав ХМАО: самые распространенные виды рака у жителей округа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
В 2023 году врачи диагностировали рак почти у 5 000 жителей ХМАО Фото:

В ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Окружной департамент здравоохранения ХМАО перечислил самые распространенные разновидности рака, которые были диагностированы у жителей округа в 2023 году.

«В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», — сообщил Депздрав на официальной странице.

В 2023 году врачи ХМАО диагностировали онкологию почти у пяти тысяч пациентов. В 60% случаев рак выявили на ранней стадии. Главный онколог Югры Евгений Билан посоветовал регулярно проходить медобследование и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов: резкой потери веса, снижении аппетита, кровотечениях из внутренних органов, уплотнении и увеличении лимфоузлов, необъяснимого ухудшения самочувствия, зрения, слуха, координации, длительном ощущении дискомфорта в каком-либо органе и др.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте хирурги-онкологи удалили редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами.Они использовали инновационный метод — гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. Окружной департамент здравоохранения ХМАО перечислил самые распространенные разновидности рака, которые были диагностированы у жителей округа в 2023 году. «В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», — сообщил Депздрав на официальной странице. В 2023 году врачи ХМАО диагностировали онкологию почти у пяти тысяч пациентов. В 60% случаев рак выявили на ранней стадии. Главный онколог Югры Евгений Билан посоветовал регулярно проходить медобследование и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов: резкой потери веса, снижении аппетита, кровотечениях из внутренних органов, уплотнении и увеличении лимфоузлов, необъяснимого ухудшения самочувствия, зрения, слуха, координации, длительном ощущении дискомфорта в каком-либо органе и др. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте хирурги-онкологи удалили редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами.Они использовали инновационный метод — гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...