В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы. Фото

29 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В автобусе ехали несовершеннолетние хоккеисты (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Cвердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо. В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой», — говорится в сообщении. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Их состояние сейчас уточняется. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Водитель и пассажир машины Citroеn получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. Известно о двух погибших в результате ДТП на трассе Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Cвердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо. В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой», — говорится в сообщении. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Их состояние сейчас уточняется. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Водитель и пассажир машины Citroеn получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.