В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы. Фото

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В автобусе ехали несовершеннолетние хоккеисты (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Cвердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо. В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой», — говорится в сообщении. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Их состояние сейчас уточняется.

На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Водитель и пассажир машины Citroеn получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.

Известно о двух погибших в результате ДТП на трассе
Известно о двух погибших в результате ДТП на трассе
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Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается
Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается
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В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Cвердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо. В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой», — говорится в сообщении. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Их состояние сейчас уточняется. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Водитель и пассажир машины Citroеn получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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