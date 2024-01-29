Между Челябинском и Копейском запустят 50 новых автобусов

Первая партия автобусов ожидается уже через месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между Челябинском и городом-спутником, Копейском, в 2024 году начнут ездить 50 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Два маршрута общественного транспорта между Челябинском и Копейском в 2024 году усилят новыми автобусами. В конце февраля-начале марта ожидается поставка по нацпроекту 25 автобусов на маршрут № 483 „Старокамышинск — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вторая партия автобусов в количестве 25 штук планируется выйти на маршрут № 123 «Копейск (автовкзал) — ПКиО им. Гагарина» во второй половине года. Это будут низкопольные автобусы с кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками. Общественный транспорт поступит в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение.