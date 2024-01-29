Между Челябинском и Копейском запустят 50 новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Первая партия автобусов ожидается уже через месяц Фото:

Между Челябинском и городом-спутником, Копейском, в 2024 году начнут ездить 50 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Два маршрута общественного транспорта между Челябинском и Копейском в 2024 году усилят новыми автобусами. В конце февраля-начале марта ожидается поставка по нацпроекту 25 автобусов на маршрут № 483 „Старокамышинск — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вторая партия автобусов в количестве 25 штук планируется выйти на маршрут № 123 «Копейск (автовкзал) — ПКиО им. Гагарина» во второй половине года. Это будут низкопольные автобусы с кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками. Общественный транспорт поступит в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение.

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Между Челябинском и городом-спутником, Копейском, в 2024 году начнут ездить 50 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Два маршрута общественного транспорта между Челябинском и Копейском в 2024 году усилят новыми автобусами. В конце февраля-начале марта ожидается поставка по нацпроекту 25 автобусов на маршрут № 483 „Старокамышинск — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“», — уточнили в пресс-службе ведомства. Вторая партия автобусов в количестве 25 штук планируется выйти на маршрут № 123 «Копейск (автовкзал) — ПКиО им. Гагарина» во второй половине года. Это будут низкопольные автобусы с кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками. Общественный транспорт поступит в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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