18 января 2024

Пассажиры пожаловались на маршрутку из Челябинска в Копейск

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., остановка, маршрутка
Жалобы от челябинцев поступают на маршрутку №128 Фото:

Пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе миндортранса.

«Получаем жалобы на некачественное обслуживание маршрута №128. С 1 января с ООО „АТП-1“ заключен контракт на работу по регулируемому тарифу. Если выявленные нарушения не будут устранены, последуют штрафные санкции», — уточнили в пресс-службе министерства.

Как пояснил в министерстве, безалаберное отношение к пассажирам автобусов №128 недопустимо. Ведется проверка исполнения условий контракта. Среди выявленных контрольно-ревизионной службой нарушений:

  • отсутствие оборудования для безналичной оплаты проезда;
  • нет информации о тарифах в салоне автобуса;
  • отсутствует видеонаблюдение;
  • есть трещин лобового стекла;
  • наличие шторок в салоне;
  • грязный кузов;
  • реклама в автобусе.

В Челябинске с 19 января появился новый маршрут №10к. Также в областном центре прекратит курсировать маршрутка №22, которую заменят автобусы №22А.

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Пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе миндортранса. «Получаем жалобы на некачественное обслуживание маршрута №128. С 1 января с ООО „АТП-1“ заключен контракт на работу по регулируемому тарифу. Если выявленные нарушения не будут устранены, последуют штрафные санкции», — уточнили в пресс-службе министерства. Как пояснил в министерстве, безалаберное отношение к пассажирам автобусов №128 недопустимо. Ведется проверка исполнения условий контракта. Среди выявленных контрольно-ревизионной службой нарушений: В Челябинске с 19 января появился новый маршрут №10к. Также в областном центре прекратит курсировать маршрутка №22, которую заменят автобусы №22А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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