Пассажиры пожаловались на маршрутку из Челябинска в Копейск

Пассажиры пожаловались на маршрутку №128 из Челябинска в Копейск. После перехода на регулируемый тариф в автобусах не появились безналичная оплата и видеонаблюдение. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе миндортранса.
«Получаем жалобы на некачественное обслуживание маршрута №128. С 1 января с ООО „АТП-1“ заключен контракт на работу по регулируемому тарифу. Если выявленные нарушения не будут устранены, последуют штрафные санкции», — уточнили в пресс-службе министерства.
Как пояснил в министерстве, безалаберное отношение к пассажирам автобусов №128 недопустимо. Ведется проверка исполнения условий контракта. Среди выявленных контрольно-ревизионной службой нарушений:
- отсутствие оборудования для безналичной оплаты проезда;
- нет информации о тарифах в салоне автобуса;
- отсутствует видеонаблюдение;
- есть трещин лобового стекла;
- наличие шторок в салоне;
- грязный кузов;
- реклама в автобусе.
В Челябинске с 19 января появился новый маршрут №10к. Также в областном центре прекратит курсировать маршрутка №22, которую заменят автобусы №22А.
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