ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотником

Губернатор Ростовской области заявил об атаке вражеского дронаФото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck
Украинский вражеский беспилотник предпринял попытку атаковать территорию Ростовской области. Он был сбит при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом написал глава региона Василий Голубев.
«Сегодня утром на территории Неклиновский района (Ростовской области) средствами РЭБ был нейтрализован [украинский] беспилотник», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что дрон при себе имел взрывное устройство. В результате взрыва было повреждено остекленение в одном из корпусов загородного лагеря. В результате инцидента пострадавших не обнаружено.
Украина неоднократно атакует российские регионы при помощи дронов. В том числе и Ростовскую область. Например, два украинских дрона были там сбиты 11 января.
Украинский вражеский беспилотник предпринял попытку атаковать территорию Ростовской области. Он был сбит при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом написал глава региона Василий Голубев. «Сегодня утром на территории Неклиновский района (Ростовской области) средствами РЭБ был нейтрализован [украинский] беспилотник», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что дрон при себе имел взрывное устройство. В результате взрыва было повреждено остекленение в одном из корпусов загородного лагеря. В результате инцидента пострадавших не обнаружено. Украина неоднократно атакует российские регионы при помощи дронов. В том числе и Ростовскую область. Например, два украинских дрона были там сбиты 11 января.