28 января 2024
27 января 2024

Курганцев предупредили о фейках про нападение на школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон, смартфон, соцсети, общение, мобильник, смартфон в руке, телефоны в руках
Фейки распространялись в соцсетях и мессенджерах Фото:

В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация, о том, что в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области якобы было нападение на школу. Глава округа Владимир Демешкин объяснил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что это фейк.

«Правоохранительными органами в школах проводятся профилактические мероприятия. В ходе мероприятий не выявлено фактов угрозы безопасности детей и педагогов. Нет никаких оснований для беспокойства. В случае распространяемых сообщений о якобы готовящихся нападениях в Мокроусовском округе применяется абсолютно та же схема, как и в Кузбассе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и так далее», — сообщил Демешкин.

Он отметил, что создатели фейка использовали фотографию оружия, взятую из открытых источников, а telegram-канал велся якобы от лица подростка. Фотография подростка была использована с теми же целями в пермском городе Березники.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в его регионе публиковались подобная информация, которая не подтвердилась. Он попросил родителей убедить детей не распространять фейки и панические настроения.

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В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация, о том, что в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области якобы было нападение на школу. Глава округа Владимир Демешкин объяснил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что это фейк. «Правоохранительными органами в школах проводятся профилактические мероприятия. В ходе мероприятий не выявлено фактов угрозы безопасности детей и педагогов. Нет никаких оснований для беспокойства. В случае распространяемых сообщений о якобы готовящихся нападениях в Мокроусовском округе применяется абсолютно та же схема, как и в Кузбассе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и так далее», — сообщил Демешкин. Он отметил, что создатели фейка использовали фотографию оружия, взятую из открытых источников, а telegram-канал велся якобы от лица подростка. Фотография подростка была использована с теми же целями в пермском городе Березники. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в его регионе публиковались подобная информация, которая не подтвердилась. Он попросил родителей убедить детей не распространять фейки и панические настроения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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