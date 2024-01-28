Курганцев предупредили о фейках про нападение на школу

Фейки распространялись в соцсетях и мессенджерах Фото: Илья Московец © URA.RU

В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация, о том, что в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области якобы было нападение на школу. Глава округа Владимир Демешкин объяснил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что это фейк.

«Правоохранительными органами в школах проводятся профилактические мероприятия. В ходе мероприятий не выявлено фактов угрозы безопасности детей и педагогов. Нет никаких оснований для беспокойства. В случае распространяемых сообщений о якобы готовящихся нападениях в Мокроусовском округе применяется абсолютно та же схема, как и в Кузбассе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и так далее», — сообщил Демешкин.

Он отметил, что создатели фейка использовали фотографию оружия, взятую из открытых источников, а telegram-канал велся якобы от лица подростка. Фотография подростка была использована с теми же целями в пермском городе Березники.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в его регионе публиковались подобная информация, которая не подтвердилась. Он попросил родителей убедить детей не распространять фейки и панические настроения.